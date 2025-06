Das einzige Konzert in der „Woche der Militärmusik“ im Kreis Sigmaringen haben 15 Musikerinnen und Musiker vom Marinemusikkorps Wilhelmshaven unter der Leitung von Fregattenkapitän Matthias Prock in der Kirche St. Kolumban gegeben – und im Altarraum großartige Kammermusik gespielt.

Bürgermeister Ewald Hoffmann dankte unter allen Veranstaltern und Unterstützern besonders Musikdirektor Thomas Wunder und seiner Frau Stephanie für die Organisation des Großereignisses, das jedes Jahr an einem anderen Ort in der Bundesrepublik stattfindet, sowie dem Gastgeber, Pfarrer Markus Manter, und dem Ensemble unter Regie ihres Fregattenkapitäns Matthias Prock.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Woche der Militärmusik Sinfonische Blasmusik aus einer eigenen Liga Es war das Sahnehäubchen auf einem perfekten Abend zum Auftakt der „Woche der Militärmusik“: ein Doppelkonzert in der Heuberghalle.

„Moin“ grüßte sodann Oberstabsbootsmann Felix Hecker, der Moderator, die rund 400 Zuhörer und stimmte sie auf die Werke, gespielt in verschiedenen Besetzungen, ein.

In wechselnden Besetzungen musizierte das Ensemble. Foto: Wilfried Koch

Josef Haydns Holzbläsertrio „Trio Nr.1 C-Dur Hob IV/1, dem Londoner Trio für zwei Flöten und Cello (Allegro moderato, Andante und Final Vivace), spielten Melina Mauckner und Marie Christin Rulik an den Flöten sowie Masami Massong am Fagott. Mit Wolfgang Amadeus Mozarts „Ouvertüren und Arien aus ‚Die Zauberflöte‘“ glänzte ein Doppelrohrquartett mit Filip Bobe und Masami Massong am Fagott sowie Zsigmond Borbás an der Oboe und Jana Schlautmann am Englischhorn – Mozart hätte es gefallen. Posaunist Luca Wolff, Trompeter Patrick Klappich und Hornistin Chantal Chwalek ließen das Blechbläsertrio „Sonata for Horn, Trumpet und Trombone“ aus dem Jahr 1922 von Francis Poulenc, einem der witzigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, erklingen.

Ein Leckerbissen voller Leichtigkeit

Die drei Künstler überzeugten mit markanten Rhythmen, einer Vielfalt an Tonfarben und elegantem Witz. Mit dem „Chanson de matin“, auch als 135 Jahre altes „Morgenlied“ bekannt, von Sir Edward Elgar erfreute ein Holzbläserquintett die große Zahl der Zuhörer, ehe die neun Musikerinnen und Musiker zum Abschluss des Programmes einen Leckerbissen voller Leichtigkeit, Witz und tänzerischer Vielfalt präsentierten: die „Five Easy Dances“ von Denes Agay – kombiniert für Holzbläserquintett.

Fünf Tänze und Mozart – da kommt gute Laune auf

Die fünf Tänze – das waren die Polka, der Tango, der Bolero, der Walzer und Rumba; keineswegs einfache Musik, sondern gearbeitete Miniaturen, die rhythmisches Gespür- und Zusammenspiel erforderten und Raum für spielerischen Ausdruck boten. Das begeisterte Publikum forderte mit stehendem Applaus die Zugabe und hörte eines der bekanntesten Werke Mozarts, den „Türkischen Marsch“, den alle neun Mitglieder des Ensembles mitreißend vortrugen.

Die Zuhörer applaudierten stehen, darunter die Bürgermeister Ewald Hoffmann (links) aus Schwenningen und Maik Lehn (Vierter von links) aus Stetten sowie Alt-Bürgermeisterin Roswitha Beck. Foto: Wilfried Koch

Nach dem überwältigenden finalen Applaus des berührten und begeisterten Publikums schwärmten die Gäste vor der Kirche St. Kolumban noch lange über das Erlebte. Die Spenden der Besucher gehen je zur Hälfte an die Jugendkapelle des Musikvereines Schwenningen, die bewirtete, und den DRK-Ortsverein Heuberg-Donautal.

Im Abschlusskonzert am Donnerstag, 26. Juni, ab 19.30 Uhr in der Volksbankmesse Balingen spielen alle vier militärischen Musikformationen bei freiem Eintritt, je 20 Minuten lang ein eigenes Programm, ehe abschließend alle Ensembles ein halbstündiges gemeinsames Konzert geben. Zuhörer dürfen sich auf Höhepunkte wie den „Bolero“ von Maurice Ravel freuen.