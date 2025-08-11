Wo zum Kuckuck bin ich hier?: So kam das Moosenmättle Open-Air 2025 an

Rockmusik aus Freiburg, Berlin und Athen wurde am vergangenen Wochenende auf dem „Moosenmättle Open-Air 2025“ bei Kirnbach geboten. Die Besucher konnte das Programm überzeugen.

Wer jetzt einen Ausflug zum Moosenmättle bei Kirnbach macht, wird keine Spur davon finden, dass dort am vergangenen Wochenende hunderte Musikbegeisterte ein Fest gefeiert haben. Zum alljährlichen „Moosenmättle Open-Air“ war an zwei Tagen wieder Rock vom Feinsten irgendwo im Nirgendwo geboten – ganz nach dem Motto der Veranstaltung „Wo zum Kuckuck bin ich hier?“.

Den Anfang machte am Freitagabend der kultige Rock-DJ Cleopha. Bei freiem Eintritt gab er den Besuchern einen Vorgeschmack auf das, was dann am Samstag folgte: Sechs Bands sorgten bis spät in die Nacht für beste Stimmung bei den knapp 900 Besuchern.

Schon zur ersten Band „Sound of Smoke“ aus Freiburg war der Platz vor der Bühne bei bestem Wetter gut gefüllt. Der psychedelic Soul- und Bluesrock der Musiker brachte die ersten Besucher zum Mitzuwippen und Tanzen.

Jede Band brachte das Publikum zum Tanzen

Mit kurzer Umbaupause legte direkt die zweite Band nach. „Cosmic Mints“, ebenfalls aus Freiburg, spielte modernen Rock, auf den sich perfekt tanzen lies, wie es auch Sänger Alexander Emmert auf der Bühne vormachte.

Die Stimmung nahm keinen Abriss: „Kitty Ciao“ aus Berlin sorgten mit ihren Indie-Punk-Songs während des Sonnenuntergangs für einen ausgelassenen Übergang in die Nacht.

Wer zwischendrin mal eine Pause einlegen wollte, konnte sich entweder einen Platz am Lagerfeuer oder an den Tischen neben der Wanderhütte auf dem Gelände suchen. Kulinarisch gab es mit Verschiedenstem vom Grill, Pommes oder auch Pizza eine große Auswahl.

Mit Seifenblasenpistolen, Megafon und knappen Glitzeroutfits präsentierte „Brew Berrymore“ als vierte Band eine ausgefallene Show. Bei dem letzten Auftritt der Sommertour der Regensburger gaben sie nochmal alles und feierten gemeinsam mit den Musikbegeisterten im Schwarzwald.

Bei der Veranstaltung mitten im Nirgendwo kam echtes „Schwarzwald-Feeling“ auf. Foto: Kron

Die weiteste Anreise hatte wohl die Band „Godsleep“ aus Athen, die auf ihrer Tour auch einen Halt auf dem Moosenmättle einlegte. Mit ihrem energiegeladenen Heavy Psychedelic Rock überzeugten die Sängerin und ihre drei Bandkollegen das Publikum. Trotz der späten Stunde war das Gelände mit Besuchern gefüllt.

Die Nachtschicht übernahm gegen 1 Uhr die Offenburger Rock- und Blues-Cover-Band „Roots“.

Rund 70 Helfer des FC Kirnbach, der das Moosenmättle gemeinsam mit dem Kulturverein 361 Grad aus Offenburg ausrichtet, hatten alle Hände voll zu tun. „Es hat alles gepasst, die Vorbereitungen liefen super und wir sind zufrieden mit der Veranstaltung“, erklärte Patrick Leitl aus dem Organisationsteam des Sportvereins noch während der Veranstaltung.

Die Planung für nächstes Jahr ist schon in vollem Gang

„Wir sind sehr zufrieden. Es war ein komplett reibungsloser Ablauf. Die Bands kamen überragend an und wir haben durchweg positives Feedback bekommen – sowohl von Besuchern, als auch von den Bands“, so Björn Petersson und Claudia Kruck vom Kulturverein auf Nachfrage unserer Redaktion. Sie sind für das Booking zuständig.

Für das 42. Moosenmättle Open-Air im kommenden Jahr seien sie schon voll in der Planung. „Das Grundgerüst steht, die Namen verraten wir aber noch nicht“, machen sie es spannend.

Camping

Um das Gelände gab es einige Wiesen für Camper. Das Angebot wurde rege genutzt. Bereits ab Freitag durften die Zelte aufgeschlagen werden. Wer nicht in der Nacht nach Hause fahren wollte, konnte so auch erst im Laufe des Sonntags den Heimweg antreten.