Wo zum Kuckuck bin ich hier?: So kam das Moosenmättle Open-Air 2025 an

Rockmusik aus Freiburg, Berlin und Athen wurde am vergangenen Wochenende auf dem „Moosenmättle Open-Air 2025“ bei Kirnbach geboten. Die Besucher konnte das Programm überzeugen.
Wer jetzt einen Ausflug zum Moosenmättle bei Kirnbach macht, wird keine Spur davon finden, dass dort am vergangenen Wochenende hunderte Musikbegeisterte ein Fest gefeiert haben. Zum alljährlichen „Moosenmättle Open-Air“ war an zwei Tagen wieder Rock vom Feinsten irgendwo im Nirgendwo geboten – ganz nach dem Motto der Veranstaltung „Wo zum Kuckuck bin ich hier?“.