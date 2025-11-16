Wo und wann finden in der Region Weihnachtsmärkte statt?

Auch in diesem Jahr kann die Region wieder mit zahllosen Weihnachts-, Advents- und Wintermärkten aufwarten. Überall kann man sich die Wartezeit auf die Feiertage mit Glühwein, Handwerkskunst und gutem Essen verkürzen. Wir geben einen Überblick.
Die Adventszeit rückt näher, auch in der Region. Ganz egal, ob man noch Geschenke für die Bescherung benötigt oder einfach nur mit einem Glühwein und leckerem Essen an den Ständen entlangbummeln will - auf den lokalen Weihnachts-, Advents- oder auch Wintermärkten wird garantiert jeder fündig.