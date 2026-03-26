Wo steht die Gemeinde in 20 Jahren?: Schuttertäler Rat gibt den Startschuss für neues Entwicklungskonzept

Wohin soll sich Schuttertal in den kommenden 20 Jahren entwickeln? Der Gemeinderat hat ein Gemeindeentwicklungskonzept auf den Weg gebracht, das diese Frage beantworten soll.
Patricia Schulte vom Büro Fahle Stadtplaner, Freiburg, und Sybille Hurter von Kommunal-Konzept Baden-Württemberg (KKBW) haben dem Schuttertäler Gemeinderat ihre Ideen für ein Gemeindeentwicklungskonzept vorgestellt. Die Aufgabe ist anspruchsvoll: Die drei annähernd gleich großen Ortsteile – ohne ein genau zu definierendes Zentrum – sind für die Gemeinde grundsätzlich eine Herausforderung.