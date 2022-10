Buchstabendreher sorgt in Burladingen für Lacher

1 Finde den Fehler. Bürgermeister Davide Licht hat für seine Stadt Burladingen offenbar einen zehnten Stadtteil dazugewonnen. Foto: Rapthel-Kieser

Die Umleitung während der Straßensanierung zwischen Burladingen und Gauselfingen sorgt schon für stadtweite Lacher, bevor sie in Kraft tritt. Der vom Regierungspräsidium Tübingen beauftragten Schilderfirma passierte ein auffälliger Buchstabendreher.















Burladingen-Gauselfingen - Selten dürfte eine Umleitung schon im Vorfeld so viel Beachtung gefunden haben wie die, die ab Freitag, 14. Oktober, zwischen Burladingen und Gauselfingen in Kraft tritt. Denn der Firma, die das Regierungspräsidium Tübingen mit der Fertigung der Schilder beauftragte, passierte ein auffälliger Buchstabendreher. Statt Gauselfingen steht Guaselfingen schwarz auf gelb auf den Richtungsweisern. Ein echter Schildbürgerstreich.

Davide Licht findet den zehnten Ortsteil

Bürgermeister Davide Licht trug es mit Humor. "Wir machen jetzt einfach einen zehnten Stadtteil auf", witzelte er am Rande einer Veranstaltung vor wenigen Tagen. Das Regierungspräsidium versteht wenn es um die richtigen Ortsnamen geht allerdings keinen Spaß.

Ja, es seien insgesamt sechs Schilder von dem Fehler betroffen, hieß es auf Anfrage unserer Redaktion aus dem RP Tübingen. "Grundlage für die jeweilige Beschilderung ist die sogenannte Verkehrsrechtliche Anordnung. Diese wurde mit der richtig geschriebenen Zielangabe korrekt vom Regierungspräsidium Tübingen, ausgestellt. Die Produktion der Schilder erfolgt durch die für die Verkehrssicherung beauftragte Firma. Bei der Herstellung der Einzelwegweiser hat die beauftragte Firma einen Buchstabendreher produziert", stellt die Behörde klar, dass ihre Beamten keinen Fehler gemacht haben und sehr wohl Gauselfingen richtig zu schreiben wissen.

Das kann nicht so stehenbleiben – im öffentlichen Raum

Es dürfte derzeit die einzige Umleitung sein, bei der wenigstens ein bisschen Freude aufkommt. Denn gebaut wird an vielen Stellen und Pendlern werden damit zahlreiche Umwege und Extrakilometer aufgebrummt. Das heizte bereits die Leserbriefdebatte an.

Humor hin, korrekte Schreibweise her. Das Regierungspräsidium Tübingen will die Buchstabendreher so nicht im öffentlichen Raume stehen lassen und versichert: "Die beauftragte Firma wurde bereits aufgefordert, die Schilder zu tauschen. Eine konkrete Rückmeldung über den vorgesehenen Zeitpunkt steht noch aus".

Der Steuerzahler jedenfalls bekommt so viel Gelächter gratis. Denn die Frage nach den entstandenen Kosten beantwortet die Tübinger Behörde so: "Über die Höhe der Kosten können wir keine Auskunft treffen, da für den Austausch der falschen Schilder die beauftragte Firma zuständig ist und dem Regierungspräsidium Tübingen dadurch keine Kosten entstehen". Damit ist die einzige, die der Spaß teuer zu stehen kommt, wohl die Schilderfirma selber.

Info

Das Regierungspräsidium Tübingen lässt ab Freitag, 14. Oktober, die Fahrbahndecke der B 32 zwischen Burladingen und Gauselfingen erneuern. Die Baumaßnahme mit einer Länge von rund 3,2 Kilometern beginnt am Ortsausgang von Burladingen und endet am Ortseingang Gauselfingen. Es werden etwa 25.000 Quadratmeter Asphaltdeck- und binderschichten erneuert. Die Umsetzung erfolgt in zwei Bauphasen und soll, günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, bis zum Samstag, 12. November, fertiggestellt sein.