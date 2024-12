Wo Kreativität auf Business trifft: Warum alle in die Villinger Art Factory wollen

Weihnachten in VS Zurück nach Syrien? „Fragt uns in ein, zwei Jahren“

Die Blicke sagen alles, die angespannte Körperhaltung auch. Zurück nach Syrien, weil das Assad-Regime gestürzt ist? „Fragt uns in ein, zwei Jahren“, sagen die, die nach VS geflüchtet sind und „einfach in Frieden leben und sich etwas aufbauen wollen“.