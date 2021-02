Wo ist der scheue Iven? Hund in Bad Herrenalb wird vermisst

"Wir haben bereits einen neun Jahre alten Deerhound", so Rösch, der für seinen "Gaven" einen Spielkameraden suchte und mit dem jungen Iven eine idealen Familienzuwachs bestätigen kann.

"Bitte den Hund nicht einfangen"

Allerdings hat sich der junge Hund bei einem Spaziergang in der vergangenen Woche in Neusatz selbstständig gemacht und wird nun verzweifelt mit Flyern und Plakaten im Bereich Bad Herrenalb, Bernbach, Neusatz und Dobel gesucht. "Er wurde schon am Penny Markt gesehen", berichtet Rösch, der ein scheues Tier beschreibt und bei seinem Hilfeaufruf dazu aufruft: "Bitte den Hund nicht einfangen! Bitte rufen Sie uns an und nennen Sie uns die Sichtungsstelle."

Den Grund dazu erklärt der Hundehalter damit, dass sich das Tier dann gejagt fühlt und damit menschenscheu wird. Gemeinsam mit Spezialisten und der Tiersuchstaffel von Sandra Schönemann möchte er bei Sichtung seines Hundes gerne die Spur persönlich aufnehmen.

Daher der Hilferuf in die Region: Wer Iven, den Schottischen Hirtenhund sichtet, soll sich unter Telefon 0171/4 92 51 34 oder 07083/38 79 melden.