Gegen den Fahrer eines schwarzen 1er BMW mit Balinger Kennzeichen ermittelt das Polizeirevier Balingen.

Am frühen Montagmorgen gegen 0.35 Uhr sollte der BMW laut Polizei im Gegenverkehr von einer Streifenwagenbesatzung in der Weilstetter Straße in Roßwangen angehalten und kontrolliert werden. Zunächst reagierte der Fahrer und hielt am Fahrbahnrand an.

Als der Streifenwagen gewendet hatte, gab der BMW-Fahrer plötzlich Gas und flüchtete ohne Rücksicht auf jegliche Verkehrsregel, wie die Polizei berichtet.

Polizei: Beinahe Kollision mit anderem Fahrzeug

Mit hoher Geschwindigkeit raste er demnach über die L442 nach Weilstetten, wobei er teilweise komplett auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen sein soll. Im Einmündungsbereich zur vorfahrtsberechtigten Tieringer Straße raste er laut Polizei links an der dortigen Verkehrsinsel vorbei und passierte ungebremst die Straße.

Dabei kam es beinahe zur Kollision mit dem Heck eines querenden Fahrzeugs, das in Richtung Balingen unterwegs war.

Mit 100 km/h durch den Ort

Das Risiko war den Polizeibeamten zu hoch: Bei einer Geschwindigkeit von rund 100 Stundenkilometern in der Unteren Dorfstraße brachen sie die Verfolgung ab.

Der BMW wurde später auf dem Parkplatz der Lochenschule in Weilstetten verlassen aufgefunden werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten gehen ersten Hinweisen zum Fahrer nach. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler den Fahrer des noch unbekannten Fahrzeuges, der am frühen Montagmorgen in Weilstetten auf der Tieringer Straße in Richtung Balingen unterwegs und an der Kreuzung Rottweiler Straße fast von dem schwarzen 1er BMW gerammt worden war, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden.