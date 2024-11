Buße, Sünde, Besinnung auf den Glauben an Gott: Darum geht es an diesem evangelischen Feiertag. Ein arbeitsfreier Tag ist der Buß- und Bettag allerdings nicht - mit einer Ausnahme.

Der Buß- und Bettag ist ein evangelischer Feiertag, der vor allem der Besinnung und Neuorientierung dient. Christen sollen Buße tun, Reue für begangene Sünden zeigen und sich auf ihren Glauben an Gott besinnen. Es geht also nicht um Strafe für bestimmte Taten, sondern um Schuld.

Wann ist der Buß- und Bettag in diesem Jahr?

Seit Ende des 19. Jahrhunderts wird der Buß- und Bettag immer am Mittwoch vor dem Ewigkeitssonntag, dem letzten Sonntag des Kirchenjahres, begangen. Das sind elf Tage vor dem ersten Advent. In diesem Jahr fällt der Feiertag also auf den 20. November 2024.

Buß- und Bettag: Wo ist er ein Feiertag?

Nach der Wiedervereinigung war der Buß- und Bettag von 1990 bis 1994 ein gesamtdeutscher Feiertag. Im Jahr darauf wurde er wieder abgeschafft. Nur in einem Bundesland blieb er erhalten: in Sachsen. Dort dürfen sich die Menschen über einen freien Tag freuen, Geschäfte und Schulen bleiben geschlossen. In den übrigen 15 Bundesländern ist der Buß- und Bettag kein gesetzlicher Feiertag.

Ein Gottesdienst am Buß- und Bettag in Sachsen. Foto: www.imago-images.de/Daniel Schäfer,via www.imago-images.de

Buß- und Bettag: Ausnahmen und Sonderregelungen

In Bayern ist der Buß- und Bettag zwar kein Feiertag, aber für Schülerinnen und Schüler gilt eine Ausnahme. Sie haben keinen Unterricht. Aufgrund einer gesetzlichen Regelung, die besagt, dass evangelische Arbeitnehmer aus „religiösen Gründen“ nicht zur Arbeit verpflichtet sind, haben sie schulfrei. Der Besuch eines Gottesdienstes reicht als Grund aus, heißt es aus München. Würde in den Schulen Unterricht stattfinden, wären die Lehrerinnen und Lehrer benachteiligt. Dienstfrei haben sie trotzdem nicht, häufig finden pädagogische Tage statt. In Kindergärten und Horten ist es ähnlich.

In Berlin müssen evangelische Schülerinnen und Schüler zudem nicht am Unterricht teilnehmen.

Wo ist der Buß- und Bettag Feiertag?

Feiertag:

Sachsen

Ausnahme für Schülerinnen und Schüler:

Bayern

Berlin

Wo ist der Buß- und Bettag kein Feiertag?

Baden-Württemberg

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Hessen

Sachsen-Anhalt

Rheinland-Pfalz

Thüringen

Schleswig-Holstein

Saarland

Hamburg

Bremen

Buß- und Bettag in Baden-Württemberg

Da der Buß- und Bettag nach wie vor ein kirchlicher Feiertag ist, gilt auch in Baden-Württemberg ein Tanzverbot. Nach dem Feiertagsgesetz sind „öffentliche Tanzunterhaltungen“ von 3 Uhr bis 24 Uhr verboten. Das gilt übrigens auch für Vereinsfeste oder geschlossene Gesellschaften.

Warum gibt es den Buß- und Bettag noch?

Die evangelische Kirche in Deutschland (EKD) sieht den Buß- und Bettag auch als Feiertag, der dazu dient, „über gesellschaftliche Irrtümer nachzudenken“. Im vergangenen Jahr nutzen Kirchenvertreter den Tag, um auf die zunehmende Spaltung der Gesellschaft aufmerksam zu machen. Die Ratsvorsitzende der EKD, Annette Kurschus, warb für mehr Fehlerfreundlichkeit und Barmherzigkeit im Alltag