Das Land Baden-Württemberg hat am Dienstag die Warnstufe ausgerufen. PCR-Tests gewinnen damit für Ungeimpfte eine größere Bedeutung. Doch wo kann man einen solchen in Albstadt machen, und was wird aus den Schnelltestzentren?















Albstadt - Die Zahl von 250 Patienten auf den Intensivstationen im Land Baden-Württemberg wurde über das lange Feiertagswochenende deutlich überschritten – am Dienstagmorgen meldete das Land 286 Corona-Erkrankte auf den Intensivstationen. Am Dienstagnachmittag hat das Land Baden-Württemberg die sogenannte Warnstufe ausgerufen, deren neue Coronaregeln vor allem diejenigen betrifft, die weder gegen eine Covid-19-Erkrankung geimpft noch von einer genesen sind.

Neben Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte – Geimpfte und Genesene sind davon ausgenommen – können die Bereiche, in denen bisher die "3G" den Zutritt regelten – öffentliche Veranstaltungen, Museen, Theater, Kinos und Restaurants – nur noch geimpft, genesen oder mit einem PCR-Test besucht werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. Negative Schnelltests, die bisher in diesen Einrichtungen als Nachweis akzeptiert wurden, genügen dann nicht mehr.

In Albstadt gibt es allerdings nur wenige Orte, an denen man ohne Corona-Symptome einen PCR-Test machen lassen kann. Während die Schnelltests lange kostenlos und nach dem 11. Oktober mit zehn bis 20 Euro noch relativ günstig waren, kostet ein PCR-Test mit Auswertung in einem Labor deutlich mehr – zwischen 45 und 120 Euro; den Preis bestimmt die Teststation.

Außer Ärzte gibt es in Albstadt einen Anbieter

Wer in Albstadt einen PCR-Test machen möchte, kann dies asymptomatisch nur bei der Teststation am Kaufland in der Sigmaringer Straße machen, den der bundesweite Anbieter "EcoCare" anbietet. Kostenpunkt: 49 Euro. Und dann gibt es natürlich noch einige Albstädter Ärzte, die PCR-Tests durchführen dürfen – manche von ihnen aber nur für Personen, die Corona-Symptome aufweisen.

Eine weitere Möglichkeit für Albstädter ist, nach Balingen oder auf den Heuberg zu fahren. In Nusplingen war die Bära-Apotheke im Februar einer der ersten privaten Anbieter im Zollernalbkreis, der ein Schnelltestzentrum einrichtete; seit wenigen Tagen werden im Nusplinger Schulhaus auch PCR-Tests für asymptomatische Personen angeboten. Filialleiterin Sarah Flaiz erwartet in den kommenden Tagen einen Anstieg der PCR-Test-Nachfrage; bisher war diese recht moderat. Allerdings vermutet Flaiz, dass künftig nur wenige dazu bereit sein werden, die hohen Kosten etwa wegen eines Restaurant-Besuchs zu zahlen. "Die Leute kommen hauptsächlich für Reisen zu uns", berichtet die Apothekerin – für Besuche von Restaurants und Kultureinrichtungen reichte ja bisher ein Schnelltest.

Aktuell zahlt man im Nusp­linger Testzentrum, ebenso wie im Coronaschwerpunktabstrichzentrum in Balingen, 89 Euro. Das Ergebnis liegt binnen 24 Stunden vor. Muss es schneller gehen, kostet das 119 Euro. Die Apotheke besitzt seit wenigen Tagen ein dafür erforderliches Analyse-Gerät, das drei Stunden benötigt, den Nasenabstrich genau auszuwerten. Anders als bei Schnelltests, ist diese Methode kaum fehleranfällig und das Ergebnis eindeutig. Der Kunde erhält es als fälschungssichere PDF-Date; der Nachweis behält danach 48 Stunden lang seine Gültigkeit.

Flaiz und ihr Team bieten in Nusplingen auch kostenlose PCR-Tests an – aber nur denjenigen, bei denen ein konkreter Verdacht auf eine Coronainfektion besteht. Diese müssen dann einen entsprechenden Nachweis vom Arzt oder den positiven Schnelltest vorlegen.

Im Sommer hatten täglich an die 30 Personen das Nusplinger Schnelltestzentrum aufgesucht; seit die kostenlosen Bürgertests nicht mehr angeboten werden, sind es laut Flaiz täglich etwa drei Leute. "Wir als Apotheke machen aber weiter", versichert die Leiterin der Bära-Apotheke.

Unabhängig von der Corona-Warnstufe wird auch die Albstädter Sicherheitsfirma "BeSave" weiterhin ihr Drive-In-Schnelltestangebot auf dem Thalia-Parkplatz in Tailfingen aufrecht erhalten. BeSave-Geschäftsführer Martin Braun möchte die Entwicklung abwarten und entscheidet Woche für Woche, ob das Schnelltestangebot weitergeführt und neue Tests bestellt werden. "Wir wissen ja nicht, zu welchem Zweck sich die Kunden den Test holen", meint Braun – nicht alle werden für Freizeitzwecke gebraucht.

Seit die Schnelltests kostenpflichtig sind, hat sich sein Kundenstamm in den Testzentren in Tailfingen und an der Domäne in Hechingen gedrittelt; viele von ihnen haben einen Nachweis, dass Sie sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Für sie ist die Testung immer noch kostenlos. Täglich führt BeSave aktuell etwa 300 Schnelltests durch, ein Großteil davon macht das Personal in den Einrichtungen aus, die den Service buchen.

Drive-In-Station wird weiterbetrieben

Martin Braun hat das Gefühl, dass Schnelltests noch eine Weile Teil des Alltags sein werden. "Wir testen deutlich weniger, aber die Coronazahlen sind hoch", stellt er fest. Daher gebe er die Teststationen nicht vorschnell auf. Falls dies einmal der Fall sein wird, könnte BeSave allerdings innerhalb weniger Tage den Service wieder hochfahren.