Wo geht’s zu den Rottweiler Geschäften?: Im Baustellen-Chaos weisen bunte Blumen den Weg

1 Bunte Blumen hat die Streetartkünstlerin Nicole Haeger (rechts) auf die Strecke zwischen Intersport Kirsner und Fußgängerzone gesprüht. Engagiert wurde sie dafür von Dorothee Friederichs von Intersport Kirsner (von links), Sabina Kratt von der Buchhandlung Klein, Sabrina Saricam von „Violas“ und Marcus Frank von Intersport Kirsner. Foto: Siegmeier

Angesichts der Vielzahl an Baustellen in der Rottweiler Innenstadt haben sich die Einzelhändler etwas einfallen lassen und Nicole Haeger von „Streetart Rottweil“ engagiert.









Erst die Bruderschaftsgasse, jetzt die Schulgasse, dann die Rathausgasse und der Münsterplatz: Die Bauarbeiten im Heilig-Kreuz-Ort gehen in die nächste Runde, und die Einzelhändler in der Oberen Hauptstraße haben größte Befürchtungen, dass Kunden und Besucher schnell die Freude am Stadtbesuch verlieren könnten, wenn die Hauptachse zwischen Nägelesgrabenparkplätzen und Fußgängerzone gesperrt werde.