1 Wer durch diesen Eingang die Linkenboldshöhle betritt, den erwarten bizarre Felsformationen. Foto: Ulrike Zimmermann

Sie gewährt einen Blick tief unter die Erde: Zweimal im Jahr ist die Linkenboldshöhle bei Onstmettingen für die breite Öffentlichkeit zugänglich: an Christi Himmelfahrt und am Tag des offenen Denkmals. Am 8. September ist es wieder soweit.









Link kopiert



Führungen bietet der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Onstmettingen, am Sonntag, 8. September, von 9 bis 17 Uhr in der Linkenboldshöhle an – und dann bekommen die Besucher Bizarres zu sehen.