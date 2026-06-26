WM-Umfrage: Enttäuschung, Kritik, Lösungsansätze - insgesamt gerade viel Skepsis

Wie die Fußball-Experten aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis über das deutsche Team denken. Was für den Bezirksvorsitzenden Peter Becker vor dem Sechszehntelfinale ein „Wahnsinn“ ist.

Die deutschen Fans sind der 1:2-Niederlage des deutschen Teams gegen Ecuador enttäuscht, befürchten aufgrund der Verfassung der Mannschaft nun in der kommenden Woche ein frühes WM-Aus. Wir hörten uns bei den Fußball-Experten in der Region um. Was muss sich beim Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann verbessern? Wie stehen die weiteren WM-Chancen? Kristallisieren sich schon immer mehr die Favoriten heraus?

Nico Tadic Der 08-Kapitän zeigt sich generell von den Leistungen der deutschen Mannschaft in der Vorrundenphase „enttäuscht. Gegen Curacao war es ein Pflichtsieg. Gegen die Elfenbeinküste haben wir schon Licht und Schatten gesehen und die Niederlage gegen Ecuador war verdient. Ich erkenne noch kein klares Spielsystem bei der Mannschaft. Wenn es nicht eine große Leistungssteigerung gibt, sind wir in der kommenden Woche raus aus dem Turnier.“

Für Nico Tadic ist momentan Frankreich der große Titelfavorit. „Die Franzosen haben eine sehr starke Offensive und vorneweg gut 20 Spieler, die alle in der Startformation stehen können.“

Mario Ketterer

Der Trainer der SG Schwarzwald Union gibt offen zu, „dass ich sowieso kein Anhänger von Julian Nagelsmann bin. Für mich waren schon gewissen Nominierungen im Kader fragwürdig. Jetzt stimmt in meinen Augen auch das Taktische nicht mehr. Ein Joshua Kimmich spielt auf der falschen Position. Jamal Musiala und Florian Wirtz haben außerdem keine Topform. Wir hatten richtig Probleme gegen ein Team aus Ecuador, das uns in Sachen Power und Zweikampfstärke den Schneid abgekauft hat. Ich frage mich auch, warum der Bundestrainer nicht personell rotiert und auch vielleicht noch Dinge ausprobiert hat. Die Qualifikation für die nächste Runde war ja fix. Für mich stimmt die ganze Statik in dieser Mannschaft momentan nicht. Ich bin skeptisch, glaube nicht, dass wir bei diesem Turnier weit kommen.“

Frankreich und England sind für Mario Ketterer nun die großen Titelfavoriten. „Aber vielleicht mischt auch noch ein Team groß mit, das wir jetzt noch gar nicht auf der Rechnung haben.“

Peter Becker

Der Bezirksvorsitze zeigt sich nach dem Spiel gegen Ecuador ebenso enttäuscht. Auch Peter Becker hätte sich personell eine Rotation gewünscht. „Wir waren gegen Ecuador in einigen Situation zu langsam. Unsere Abwehr ist anfällig. Die Form von manchen Spielern stimmt ausgerechnet jetzt nicht. Joshua Kimmich gehört in zentrale Mittelfeld. Die kommenden Spiele werden natürlich immer schwerer. Die Mannschaft muss sich steigern.“

Was für Peter Becker ein „Wahnsinn“ dieser WM ist: „Erst am Sonntag steht unser Gegner fest. Julian Nagelsmann bleibt nur eine ganz kurze Zeit, die Jungs auf den kommenden Gegner vorzubereiten. Das ist eigentlich für eine WM unglaublich.“

Roman Neumann

Der Trainer des Bezirksligisten SG Dauchingen/Weilersbach ist nach der Niederlage gegen Ecuador gefühlsmäßig hin- und hergerissen: „Die Leistung war enttäuschend, aber man darf es auch nicht überbewerten. Am Montag gilt es wieder im ersten K.o-Spiel.“ Für Roman Neumann steht fest, „dass wir uns vor allem offensiv steigern müssen. Ich verstehe allerdings nicht, dass ein Jamal Musiala mit aller Gewalt nun so mitgezogen wird, weil er einfach nicht in Form ist.“

Der SG-Coach bleibt aber positiv und hofft, dass sich das deutsche Team am Montag wieder steigert. „Das Spiel gegen Ecuador hat aber gezeigt, dass wir nicht zu den Top-Favoriten auf den Titel zählen. Ich rechne da eher mit Frankreich oder Argentinien.“