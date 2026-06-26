WM-Umfrage: Enttäuschung, Kritik, Lösungsansätze - insgesamt gerade viel Skepsis

Wie die Fußball-Experten aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis über das deutsche Team denken. Was für den Bezirksvorsitzenden Peter Becker vor dem Sechszehntelfinale ein „Wahnsinn“ ist.
Die deutschen Fans sind der 1:2-Niederlage des deutschen Teams gegen Ecuador enttäuscht, befürchten aufgrund der Verfassung der Mannschaft nun in der kommenden Woche ein frühes WM-Aus. Wir hörten uns bei den Fußball-Experten in der Region um. Was muss sich beim Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann verbessern? Wie stehen die weiteren WM-Chancen? Kristallisieren sich schon immer mehr die Favoriten heraus?