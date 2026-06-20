WM-Spiel gegen Elfenbeinküste: „Deutschland muss theoretisch 2:1 gewinnen“

Vor dem historischen Duell in Toronto spricht Kokou Anani Molevi über die Stärken seines Heimatlandes, seine Fußballleidenschaft und seinen Spieltipp.

Noch nie standen sich die Nationalmannschaften von Deutschland und der Elfenbeinküste in einem Pflichtspiel gegenüber. Nun ist es so weit: Im kanadischen Toronto treffen an diesem Samstag beide Teams im Gruppenspiel aufeinander. Für die Fans beider Nationen ist das eine besondere Premiere. Aus diesem Anlass haben wir mit einem Anhänger der „Elefanten“ gesprochen.

Kokou Anani Molevi, von allen nur „Nani“ genannt, verfolgt die Entwicklung des ivorischen Fußballs seit seiner Kindheit. Der 35-Jährige lebt seit zehn Monaten in Deutschland. Geboren wurde er in der Republik Côte d’Ivoire, wie die Elfenbeinküste offiziell heißt. Dort verbrachte er seine ersten 20 Lebensjahre, bevor er später nach Togo zog.

Der Sport spielt in seinem Leben seit jeher eine zentrale Rolle. Molevi arbeitete im Togo als Sportlehrer und ist leidenschaftlicher Fußballfan. Auch in seiner neuen Heimat engagiert er sich auf dem Fußballplatz: Beim FC 07 Hechingen unterstützt er als Jugendtrainer die E-Jugend. Wer mit ihm über Fußball spricht, merkt schnell, dass er sich intensiv mit dem Sport beschäftigt und die internationale Fußballszene genau verfolgt.

Froh über Auftaktsieg

Entsprechend groß war seine Freude über den Auftaktsieg der Elfenbeinküste gegen Ecuador. Zwar fiel der entscheidende Treffer erst in der Schlussminute, doch für Molevi zählt vor allem das Ergebnis. Dabei räumt er ein, dass die Südamerikaner mit zwei Lattentreffern etwas Pech hatten.

„Fast alle Spieler unserer Mannschaft spielen bei ihren Vereinen auf Topniveau“, erzählt er. Viele Nationalspieler stünden bei europäischen Clubs unter Vertrag oder seien dort ausgebildet worden. Zudem seien die Talentscouts großer Vereine in der Elfenbeinküste sehr aktiv und würden regelmäßig nach vielversprechenden Nachwuchsspielern suchen.

Immer in der Vorrunde Schluss

Mit Blick auf die Vergangenheit erinnert Molevi an die „goldene Generation“ um Didier Drogba und Yaya Touré. Trotz zahlreicher Weltklassespieler blieb der ganz große Erfolg bei internationalen Turnieren aus. Mehrfach qualifizierte sich die Mannschaft für die Weltbühne, schied jedoch stets vor der K.-o.-Runde aus.

Diesmal soll es anders laufen. Mit Kapitän Franck Kessié, Manchester-United-Profi Amad Diallo sowie Bundesliga-Legionär und Shootingstar Yan Diamandé verfügt die Mannschaft über einige bekannte und talentierte Akteure. Besonders schätzt Molevi Angreifer Nicolas Pépé, der aktuell beim spanischen FC Villarreal unter Vertrag steht.

Vor dem Duell mit Deutschland sieht er die Rollen klar verteilt. „Deutschland ist der Favorit“, sagt er. Dennoch rechnet er seiner Mannschaft Chancen aus. Vor allem über schnelles Umschaltspiel und Konter könnten die „Elefanten“, wie die Nationalmannschaft in ihrer Heimat genannt wird, gefährlich werden.

„Deutschland wird mehr Ballbesitz haben und Côte d’Ivoire eher mit einem defensiven System spielen“, erklärt Molevi. Deshalb komme den schnellen Flügelspielern eine entscheidende Bedeutung zu.

Verfolgen wird er die Partie im Refugio in Hechingen – ausgestattet mit beiden Trikots. Und sein Tipp? „Auf dem Papier muss Deutschland theoretisch mit 2:1 gewinnen“, sagt er mit einem Lächeln. Persönlich würde er sich allerdings über ein Unentschieden freuen. Dieses Ergebnis könnte für beide Mannschaften bereits ein großer Schritt in Richtung K.-o.-Phase sein.

Kein wirklicher Favorit

Einen klaren Favoriten auf den Titel hat Molevi bislang noch nicht ausgemacht. Deutschland zählt für ihn jedoch zum erweiterten Kreis der Anwärter. Auch Frankreich und Spanien traut er den ganz großen Wurf zu. Zudem dürfe man die erfahrenen Superstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi mit ihren Nationalteams Portugal beziehungsweise Argentinien niemals unterschätzen.

Nun wird sich zeigen, wie sich die „Elefanten“ gegen die Mannschaft mit dem Adler auf der Brust schlagen. Vielleicht erinnert das Spiel sogar an das bislang einzige Duell beider Nationen.

Im November 2009 trennten sich Deutschland und die Elfenbeinküste in einem Freundschaftsspiel in der damaligen Schalke-Arena mit 2:2. Damals rettete Lukas Podolski der deutschen Mannschaft mit einem Treffer in der Schlussminute noch ein Unentschieden.