WM-Spiel gegen Elfenbeinküste: „Deutschland muss theoretisch 2:1 gewinnen“

Vor dem historischen Duell in Toronto spricht Kokou Anani Molevi über die Stärken seines Heimatlandes, seine Fußballleidenschaft und seinen Spieltipp.
Noch nie standen sich die Nationalmannschaften von Deutschland und der Elfenbeinküste in einem Pflichtspiel gegenüber. Nun ist es so weit: Im kanadischen Toronto treffen an diesem Samstag beide Teams im Gruppenspiel aufeinander. Für die Fans beider Nationen ist das eine besondere Premiere. Aus diesem Anlass haben wir mit einem Anhänger der „Elefanten“ gesprochen.