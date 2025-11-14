Lange nur eine Fußball-Qual: Ein Doppelpack von Nick Woltemade rettet die deutsche Mannschaft. Blamage verhindert, drei wertvolle Punkte auf dem Weg zur Endrunde im kommenden Jahr geholt. Mehr nicht.
Luxemburg - Rumpelsieg statt Torefest: Der Weg zur WM bleibt für Julian Nagelsmann und die Fans der Nationalmannschaft eine Fußball-Qual. Ohne ihren verletzten Kapitän und Anführer Joshua Kimmich hat die DFB-Elf eine Blamage gegen Luxemburg nach einer indiskutablen ersten Halbzeit dank Doppelpacker Nick Woltemade noch abgewendet.