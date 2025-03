WM-Qualifikation: Tuchel mit England auf WM-Kurs: Sieg gegen Lettland

2 England feierte den zweiten Sieg in der WM-Qualifikation Foto: Mike Egerton/PA Wire/dpa

Thomas Tuchel holt mit England im zweiten Spiel den zweiten Sieg. Der Erfolg gegen Lettland bringt die Three Lions der WM im nächsten Jahr näher.









London - Thomas Tuchel hat mit Englands Fußball-Nationalteam einen weiteren Schritt in Richtung Weltmeisterschaft gemacht. Der deutsche Coach holte mit den Three Lions beim 3:0 (1:0) gegen Lettland den zweiten Sieg im zweiten Spiel der WM-Qualifikation. Reece James (38. Minute), Harry Kane (68.) und Eberechi Eze (76.) erzielten die Tore für die Engländer, die die Gruppe K anführen. Das erste Spiel unter Tuchel hatte der Vizeeuropameister am vergangenen Freitag mit 2:0 gegen Albanien gewonnen.