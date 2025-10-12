In Newcastle legt Nick Woltemade einen tollen Start hin. Der Stürmer wird nach seinen Toren von den Fans besungen. Bei der Nationalmannschaft läuft es nicht so gut. Der Bundestrainer mahnt zur Geduld.

Belfast - Sieben Spiele für Newcastle United, vier Tore. Fünf Spiele für Deutschland, null Tore: Nick Woltemade will die Unwucht in seiner Bilanz für Club und Nationalmannschaft am liebsten schon am Montag in Belfast glattbügeln. Julian Nagelsmann macht dem im DFB-Trikot zuletzt glücklosen Stürmer vor dem Duell in der WM-Qualifikation in Nordirland aber ganz bewusst keinen Treffer-Druck.

"Nick muss einfach dranbleiben. Er hat einen guten Lauf bei Newcastle, er hat da schon mehrfach getroffen. Er wird auch bei uns treffen", versicherte der Bundestrainer. Der Zeitpunkt des ersten Länderspieltreffers werde für den 23-Jährigen kommen, meinte der 38-Jährige - womöglich aber erst im WM-Jahr 2026.

"Es kann nochmal fünf Spiele dauern, bis du ein Tor schießt oder sechs oder sieben, das ist nicht so schlimm", sagte Nagelsmann "Irgendwann trifft er und dann wird er auch ein paar Mal mehr treffen." So wie in Newcastle, wo er schon drei Treffer in der Premier League und ein Tor in der Champions League für die Magpies erzielen konnte.

Woltemade hatte im Juni beim Nations-League-Finalturnier gegen Portugal (1:2) im Halbfinale für Deutschland debütiert, war dabei aber wie im folgenden Spiel um Platz drei gegen Frankreich (0:2) ohne Treffer geblieben. Anschließend reiste er für das DFB-Team zur EM der U21 in die Slowakei und wurde dort mit sechs Treffern Torschützenkönig.

Pfiffe der eigenen Fans nach erstem Nordirland-Spiel

Bei seinen nächsten A-Länderspielen in der Slowakei (0:2) und gegen Nordirland (3:1) wollte der Debüt-Treffer auch nicht gelingen. In Köln wurde er von den Fans sogar ausgepfiffen.

Die einsetzende Debatte, die möglicherweise durch den 90-Millionen-Euro-Wechsel vom VfB Stuttgart nach Newcastle befeuert wurde, gefällt Nagelsmann gar nicht. "Wir müssen uns nicht beteiligen an der Schnelllebigkeit des Geschäfts, einfach dran bleiben", lautete sein Rat nach dem 4:0 gegen Luxemburg, bei dem Woltemade wieder kein Treffer gelingen wollte.