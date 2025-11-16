WM-Qualifikation: Nagelsmann rechnet mit Kimmich und Schlotterbeck

Gegen Luxemburg haben beide verletzt gefehlt. Wenn es nun aufs direkte WM-Ticket ankommt gegen die Slowakei, sind Kapitän Joshua Kimmich und Verteidiger Nico Schlotterbeck wohl wieder dabei.
Leipzig - Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann rechnet mit der Rückkehr von Kapitän Joshua Kimmich und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck im entscheidenden Spiel um die direkte WM-Qualifikation. Die Fußverletzung von BVB-Profi Schlotterbeck verheile gut, der 25-Jährige werde ganz normal trainieren - im Gegensatz zu Kimmich (30), der sich zwei Tage vor dem 2:0 in Luxemburg eine Kapselverletzung zugezogen hatte.