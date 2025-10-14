Nick Woltemade feiert sein erstes Tor für die Nationalmannschaft – und Bundestrainer Nagelsmann sieht darin mehr als nur Glück. Was hinter dem besonderen Treffer steckt.
Belfast - Nach dem Premierentreffer von Nick Woltemade im Trikot der A-Nationalmannschaft sah Julian Nagelsmann höhere Mächte am Werk. "Der große Unterschied zu den ersten Spielen von Nick für uns war, der defensive Fleiß war ein ganz anderer. Und dann ist es manchmal so, dass der Fußball-Gott dich belohnt und einem der Ball auf die Schulter fällt und du dein erstes Tor machst", sagte der Bundestrainer.