Große Mathematik-Künste braucht die DFB-Elf nun nicht mehr. Ein Punkt oder ein Sieg gegen die Slowakei - und das WM-Ticket ist fix. Bei einer Niederlage wird es komplizierter.
Luxemburg - Die Zeit der Rechenspiele ist vorbei: Nach dem holprigen 2:0 in Luxemburg und vor dem letzten Spieltag der WM-Qualifikation weiß die Fußball-Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann, was es noch braucht für das direkte Amerika-Ticket. Ein Sieg oder ein Remis gegen die Slowakei am Montagabend (20.45 Uhr/ZDF) reicht für Platz eins.