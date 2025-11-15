Große Mathematik-Künste braucht die DFB-Elf nun nicht mehr. Ein Punkt oder ein Sieg gegen die Slowakei - und das WM-Ticket ist fix. Bei einer Niederlage wird es komplizierter.

Luxemburg - Die Zeit der Rechenspiele ist vorbei: Nach dem holprigen 2:0 in Luxemburg und vor dem letzten Spieltag der WM-Qualifikation weiß die Fußball-Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann, was es noch braucht für das direkte Amerika-Ticket. Ein Sieg oder ein Remis gegen die Slowakei am Montagabend (20.45 Uhr/ZDF) reicht für Platz eins.

Was passiert bei Platz zwei? Verliert Deutschland nach dem 0:2 im September auch das Heimspiel in Leipzig gegen den direkten Rivalen, fährt die Slowakei zur WM. Auf Deutschland hingegen würde die ultimative Nervenprobe in den Playoffs im März warten - zwei K.o.-Spiele, die beide gewonnen werden müssten, um mit erheblicher Verspätung auch noch einen der 48 Plätze zu ergattern.

Das erste Duell wäre garantiert ein Heimspiel, da Deutschland aufgrund seiner guten Platzierung in der Weltrangliste im Topf der vier besten Teams gesetzt wäre. Dann würde es gegen einen der vier noch nicht qualifizierten Gruppensieger aus der Nations League gehen. Schweden, Rumänien oder erneut Nordirland wären — Stand jetzt – Kandidaten.

Für das im Falle eines Sieges folgende Finale wird das Heimrecht aber ausgelost. Deutschland könnte dann zum Beispiel in Polen oder in Tschechien um ein WM-Ticket spielen müssen.

Im Duell mit der Slowakei in Gruppe A wirkt sich für Nagelsmanns Team positiv aus, dass die Tordifferenz von der UEFA als erstes Quali-Kriterium gewichtet wird. So reicht in Leipzig ein Remis. Würde der direkte Vergleich zuerst zählen, müsste Deutschland am Montag zwingend gewinnen.

Welches Szenario droht seit Freitag nicht mehr?

Gruppenplatz drei hinter der Slowakei und Nordirland und damit ein anspruchsvollerer Pfad im Playoff-Turnier im März. In einem solchen Fall wäre Deutschland bei der Playoff-Auslosung am kommenden Mittwoch in Topf vier gelandet - bereits im ersten der beiden K.o.-Duelle hätte ein Gastspiel in Italien oder in der Türkei gedroht.

Alle Eventualitäten und eine zusätzliche monatelange Wartzeit vermeidet das Team um Kapitän Joshua Kimmich mit einem Remis oder Sieg gegen die Slowakei. Sonst drohen erstmals seit Herbst 2001 wieder Relegationsspiele um die Teilnahme bei einer WM. Diese hat der viermalige Weltmeister bislang nie aus sportlichen Gründen verpasst.