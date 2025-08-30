Als krasser Außenseiter schlagen sich die deutschen Frauen zunächst wacker. Doch der Olympiasieger Italien lässt keine echte Hoffnung auf eine Überraschung aufkommen.

Bangkok - Die deutschen Volleyballerinnen haben die Sensation gegen Olympiasieger Italien klar verpasst und sind im WM-Achtelfinale ausgeschieden. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok unterlag die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) dem großen Turnierfavoriten glatt mit 0:3 (22:25, 18:25, 11:25). Für die Italienerinnen um Superstar Paola Egonu war es der 33. Sieg in Folge in einem offiziellen Spiel.

Die DVV-Frauen erwischten einen guten Start und führten 10:8. Die Annahme um Libera Anna Pogany funktionierte. Doch dann bekam der deutsche Block nicht mehr genug Zugriff. Dazu verwandelten die Italienerinnen Abwehraktionen immer wieder effektiv in gute Angriffsgelegenheiten.

Am Ende wird es deutlich

Auch im zweiten Satz hielten die DVV-Frauen zunächst gut mit und konnten einige wichtige Blockpunkte erzielen. Doch die italienische Abwehr blieb überragend und die Deutschen leisteten sich zu viele Fehler. Den dritten Durchgang dominierten die Olympiasiegerinnen dann von Beginn an und führten schnell 10:4. Beim deutschen Team häuften sich die Missverständnisse.

Deutschland hatte seine ersten beiden Spiele gewonnen, dann aber im Kampf um den Gruppensieg hauchdünn gegen Polen verloren und so das Aufeinandertreffen mit dem Olympiasieger nicht vermeiden können. Es ist die erste WM mit 32 Teams. Das Turnier findet ab jetzt alle zwei Jahre statt. 2022 war Deutschland in der Zwischenrunde ausgeschieden, die es damals vor dem Viertelfinale noch gab.