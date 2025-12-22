1 Martin Schindler steht in der dritten Runde der WM. Foto: Bradley Collyer/PA/AP/dpa Nach dem klaren Sieg gegen Keane Barry will Schindler sich weder von Meinungen der Fans noch von den Medien ablenken lassen. Seine neue Gelassenheit soll zum Trumpf werden.







London - Darts-Profi Martin Schindler möchte sich mit den gestiegenen Erwartungen in Deutschland nicht beschäftigen. "Es gibt bestimmt Fans, die sagen: Wir wollen, dass ein deutscher Spieler Weltmeister wird. Es gibt auch andere, die sagen, die deutschen Spieler fliegen alle schnell raus. Es gibt eine ganze Menge Ansichten - positiv und negativ. Aber als Spieler darf man sich darüber keine Gedanken machen", sagte er nach dem 3:0-Erfolg in der zweiten Runde gegen Keane Barry. "Ich muss mein eigenes Spiel durchziehen."