WM im Fokus: Ensembles präsentieren im Stadttheater Freundschaftsspiel mit zwei Siegern

Die Stadtkapelle Lahr nimmt Ende Juli an einer musikalischen Weltmeisterschaft teil. Im Vorfeld gab es nun – zusammen mit dem Chor Golden Harps – ein „Freundschaftsspiel“.
Das „Freundschaftsspiel“ der Stadtkapelle und des Gospelchores Golden Harps hatte zwei Halbzeiten und ein Finale, das auf keinen Fall als Verlängerung taxiert werden darf. Marion Haid, Vorstand für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadtkapelle, nutzte die Gelegenheit des Termins am Tag des Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste, um das „Freundschaftsspiel“ des Chores und des Blasorchesters mit Metaphern darzustellen, die eigentlich zum Vokabular eines Sportreporters gehören.