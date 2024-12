WM im Alexandra Palace: Deutsche Darts-Hoffnung zwischen Playstation und Einstein

3 Ricardo Pietreczko überraschte gegen Geheimfavorit Gian van Veen. Foto: John Walton/Press Association/dpa

Er spricht über «das Grüne vom Ei» und gilt als Statistik-Freak. Ricardo Pietreczko hat einen rasanten Aufstieg hinter sich. Dass er nun Deutschlands letzte WM-Hoffnung ist, ist nicht frei von Komik.









London - Als Ricardo Pietreczko vor der WM den typischen Tagesablauf eines Darts-Profis skizzieren sollte, staunten einige Zuhörer nicht schlecht. Der 30 Jahre alte Nürnberger zog symbolisch den aktuellen Tag heran und betonte, er habe bereits am Morgen zumindest an Training gedacht - doch dann habe ihn seine Freundin an die Medienrunde erinnert, die einzig große vor dem Turnier.