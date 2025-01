WM-Hauptrunden-Abschluss: Späth-Gala: Handballer feiern WM-Kantersieg

Herning - Späth-Show zum Hauptrunden-Abschluss: Deutschlands Handballer haben sich trotz anhaltender Personalprobleme mit einem Kantersieg für die heiße WM-Phase warm geworfen. Das bereits für das Viertelfinale qualifizierte Team von Bundestrainer Alfred Gislason gewann das bedeutungslose letzte Hauptrundenspiel gegen Tunesien locker mit 31:19 (18:8) und schloss die Gruppe I mit 8:2 Punkten als Zweiter hinter Titelverteidiger und Olympiasieger Dänemark (10:0) ab.

Vor mehr als 4.000 Zuschauern in Herning lieferte Torwart David Späth eine Gala-Vorstellung ab und stellte seine Klasse mit insgesamt 21 Paraden unter Beweis. Der Keeper wurde auch zum Spieler des Spiels gekürt. Rückraumspieler Marko Grgic war mit elf Toren bester Werfer für die DHB-Auswahl, die am Sonntag nach Oslo fliegt. "Ich kann mich nicht beschweren heute. Es war unser Ziel, dass wir das Spiel so früh wie möglich entscheiden", sagte Grgic im ZDF und kündigte an, die DHB-Auswahl werde mit breiter Brust nach Oslo reisen.

Respekt vor Überraschungsteams aus Portugal und Brasilien

Dort warten am kommenden Mittwoch im Viertelfinale entweder Portugal oder Brasilien, die in der Hauptrunden-Gruppe III überraschend den Olympia-Dritten Spanien, den EM-Dritten Schweden und Co-Gastgeber Norwegen hinter sich ließen. Ob das DHB-Team auf die Südeuropäer oder die Südamerikaner trifft, entscheidet sich erst am Sonntag.

"Die haben ein super Turnier gespielt die Portugiesen, auch Brasilien spielt ein überragendes Turnier", sagte Bundestrainer Gislason und zeigte sich sowohl zufrieden mit der Leistung gegen Tunesien als auch mit dem bisherigen WM-Verlauf. "Jetzt haben wir nur ein Spiel verloren, das ist sehr gut eigentlich", sagte der Isländer, dessen Team bisher nur gegen Titelverteidiger Dänemark unterlag. Der herausragende Späth hatte großen Spaß bei seinem Einsatz über 60 Minuten. "Die Abwehrleistung hat heute super funktioniert. Wir müssen zusammenhalten, egal wer auf der Platte steht", betonte der Schlussmann.

Nur noch 14 deutsche Spieler fit

Weiter fraglich ist, ob Juri Knorr bis zum K.-o.-Spiel wieder gesund wird. Der Spielmacher weilt immer noch zu Untersuchungen in Flensburg, soll sich aber auf dem Wege der Besserung befinden. "Die räumliche Konstellation spielt uns in die Karten, und das erst am kommenden Mittwoch stattfindende WM-Viertelfinale lässt uns einen größeren zeitlichen Spielraum", sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton.

Neben Knorr fehlten im Duell mit Tunesien auch die ebenfalls erkrankten Rune Dahmke und Lukas Stutzke sowie der wegen einer Verletzung bereits am Vortag von der WM abgereiste Franz Semper. Somit standen dem Bundestrainer nur noch 14 Spieler zur Verfügung.

Trotzdem schonte Gislason wie angekündigt einige Stammkräfte. Kapitän Johannes Golla, Julian Köster oder Renars Uscins verfolgten die 60 Minuten in der Trainingsjacke auf der Bank. Dafür kam der nachnominierte Marian Michalczik zu seinem ersten WM-Einsatz.

Späth und Grgic glänzen

Im Tor durfte Späth anstelle von Andreas Wolff ran. Der 22-Jährige war sofort auf Betriebstemperatur und hatte großen Anteil an der schnellen Fünf-Tore-Führung des Favoriten (8:3/10. Minute). Dieser Rückhalt sorgte auch bei seinen Vorderleuten für Sicherheit. Vor allem Youngster Grgic (21) traf im Angriff nach Belieben.

Da war es zu verschmerzen, dass sich angesichts der klaren Überlegenheit ein paar Leichtsinnsfehler zu viel ins deutsche Spiel schlichen. Zumal Späth zwischen den Pfosten eine Bank war und allein in der ersten Halbzeit zwölf Würfe abwehrte. So war die Partie bereits zur Pause entschieden.

Nach dem Wechsel ließ es das DHB-Team zunächst etwas ruhiger angehen, zog das Tempo dann aber wieder an und Mitte der zweiten Halbzeit beim 26:12 auf 14 Tore davon. In der Schlussphase verwaltete Deutschland den deutlichen Vorsprung und sparte Kräfte für das Viertelfinale.