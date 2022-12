WM-Finale in Katar

Wie die Fußball-Weltmeister 2022 ihren Sieg gefeiert haben? – Das konnten Hunderttausende Fans via Instagram mitverfolgen. Was ist auf den Aufnahmen aus der Kabine zu sehen?















Argentiniens Fußball-Weltmeister haben Hunderttausende Fans an der Siegesfeier in der Kabine teilhaben lassen. Nicolás Otamendi und der mitfeiernde Ex-Nationalspieler Sergio Agüero ließen am Sonntagabend nach dem 4:2 im Elfmeterschießen gegen Frankreich ihre Handykameras für Live-Videos beim sozialen Netzwerk Instagram mitlaufen.

Zu sehen waren Bierkübel auf dem Kabinentisch, die aus dem gleichnamigen Horror-Film bekannte Puppe „Chucky“ mit Champagnerflasche zwischen den Beinen – und etliche glückselige Argentinier um Superstar Lionel Messi. Trainer Lionel Scaloni wurde mit Champagner übergossen.