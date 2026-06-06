WM-Aus für verletzten Lennart Karl: Bayerns Shootingstar bitter enttäuscht – Teamkollegen trösten 18-Jährigen

Der WM-Traum für Lennart Karl ist wegen eines Muskelbündelrisses im linken vorderen Oberschenkel geplatzt. Nagelsmann und Teamkollegen leiden mit dem 18-jährigen Shootingstar.
Bei der Verabschiedung im Mannschaftskreis flossen ein paar Tränen. Bundestrainer Julian Nagelsmann und alle Nationalspieler waren in ihrem Hotel Waldorf Astoria in Chicago zusammengekommen, um Lennart Karl vor dem Abflug Trost zu spenden. „Er war extrem traurig“, berichtete DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Danach machte sich der am Boden zerstörte Karl auf die schmerzhafte Heimreise.