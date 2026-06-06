WM-Aus für verletzten Lennart Karl: Bayerns Shootingstar bitter enttäuscht – Teamkollegen trösten 18-Jährigen

Der WM-Traum für Lennart Karl ist wegen eines Muskelbündelrisses im linken vorderen Oberschenkel geplatzt. Nagelsmann und Teamkollegen leiden mit dem 18-jährigen Shootingstar.

Bei der Verabschiedung im Mannschaftskreis flossen ein paar Tränen. Bundestrainer Julian Nagelsmann und alle Nationalspieler waren in ihrem Hotel Waldorf Astoria in Chicago zusammengekommen, um Lennart Karl vor dem Abflug Trost zu spenden. „Er war extrem traurig“, berichtete DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Danach machte sich der am Boden zerstörte Karl auf die schmerzhafte Heimreise.

„Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll“, schrieb der 18-Jährige nach seinem WM-Aus zuvor bei Instagram, „aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen.“ Seinen kometenhaften Aufstieg wird er auf der WM-Bühne vorerst nicht fortsetzen.

Beim Abschlusstraining für die Turnier-Generalprobe gegen die USA am Samstag (20.30 Uhr MESZ/RTL) erlitt der Shootingstar des FC Bayern einen Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel, der Traum von seiner ersten WM platzte brutal. Er habe „alles dafür getan, um fit für die WM zu sein. Leider kommen Verletzungen oft zum unglücklichsten Zeitpunkt“, schrieb Karl weiter.

Teamkollegen und Nagelsmann leiden mit Karl

Seine Teamkollegen und Nagelsmann litten mit dem Offensiv-Dribbler. „Es tut mir wahnsinnig leid für Lenny“, sagte der Bundestrainer und ergänzte: „Er hat mit seiner Unbekümmertheit, seinem Spielwitz, seinem Tempo und als Typ super in die Mannschaft gepasst. Es ist für ihn und uns alle ein großer Schock, dass er die WM verpasst.“ Dass Karl noch jung sei und noch viele Turniere vor sich habe, sei „nur ein kleiner Trost“. Man hätte den Aufsteiger der vergangenen Saison „sehr gerne im Team gehabt“.

Karls Instagram-Post kommentierten viele Nationalmannschafts-Kollegen. So schickten beispielsweise Jamal Musiala, Antonio Rüdiger und Nick Woltemade Herzen. Keeper Manuel Neuer schrieb „Kopf hoch, Lenny“, Aleksandar Pavlović kommentierte „Bleib stark Bruder“, und Jonathan Tah schrieb „Kopf hoch Bruder“. Auch Ex-VfB-Stürmer Cacau wünschte Karl in den Kommentaren „viel Kraft“.

Nun muss Nagelsmann den Blick nach vorne richten - und tat das bereits. Er nominierte umgehend den Leipziger Assan Ouédraogo nach, der aus seinem Urlaub in Spanien direkt ins Turnier-Quartier nach Winston-Salem reisen wird.

„Mit Assan Ouédraogo bekommen wir nun einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte. Er ist ebenfalls hoch talentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen“, sagte Nagelsmann.

Ouédraogo absolvierte sein bisher einziges Länderspiel gegen die Slowakei (6:0) im November und erzielte dabei auch ein Tor. Danach wurde der 20-Jährige von zwei Knieverletzungen gestoppt und gab erst Anfang April sein Comeback bei RB. Doch jetzt sprang er nachträglich auf den WM-Zug auf - zum Leidwesen von Lennart Karl.