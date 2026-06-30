WM-Aus für Deutschland: DFB-Team scheidet im Sechzehntelfinale aus

1 Das Spiel gegen Paraguay entwickelte sich für das DFB-Team zur Zitterpartie. Foto: Jess Stiles/ZUMA Press Wire/dpa Nach einer langen Zitterpartie verliert Deutschland gegen Paraguay beim Elfmeterschießen. Damit verpasst das DFB-Team den Einzug ins Achtelfinale.







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Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der WM im Sechzehntelfinale ausgeschieden. Gegen Außenseiter Paraguay verlor das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Foxborough mit 3:4 im Elfmeterschießen und musste den Traum vom fünften Titelgewinn erneut frühzeitig begraben. 2018 und 2022 war die DFB-Auswahl bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden.