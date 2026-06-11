Vom 11. Juni bis zum 19. Juli geht die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko über die Bühne. Wir sind mit einem Reporter vor Ort und berichten in unserem Newsblog vom Turnier.

Alle vier Jahre schaut die Fußballwelt auf das Turnier schlechthin: die Fußball-Weltmeisterschaft. In diesem Sommer präsentieren sich die besten Spieler des Planeten wieder auf der größtmöglichen Bühne. Die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko wird vom 11. Juni bis zum 19. Juli wieder unzählige Geschichten schreiben.

Wer wird der Nachfolger von Weltmeister Argentinien? Das ist für die Fußballfans die wichtigste Frage. Doch rund um ein Turnier dieser Größenordnung ist natürlich noch viel mehr geboten als das rein sportliche Geschehen.

Wir sind mit einem Reporter vor Ort und begleiten das Turnier mit einem Newsblog:

Insgesamt werden 104 Spiele ausgetragen. Das Finale steigt am 19. Juli im MetLife Stadium im US-amerikanischen East Rutherford.