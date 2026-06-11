WM 2026 in Kanada, Mexiko und USA: WM-Eröffnung mit Superstar Shakira – die schönsten Bilder aus Mexiko-Stadt

Im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt ist die Fußball-WM mit einer großen Eröffnungsfeier gestartet. Star der Show war Shakira, die gemeinsam mit Burna Boy den offiziellen Song sang.
Im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt ist die Fußball-WM 2026 mit einer großen Eröffnungsfeier gestartet. Der größte Star der Show am Donnerstag war die kolumbianische Sängerin Shakira, die zusammen mit dem nigerianischen Sänger Burna Boy den offiziellen WM-Song „Dai Dai“ sang. Den Auftakt hatte zuvor die mexikanische Band Maná mit ihrem Hit „Oye mi amor“ gemacht, gefolgt vom venezolanischen Popsänger Danny Ocean.