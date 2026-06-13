WM 2026 in Kanada, Mexiko und USA: Leichenfund am Trainingsplatz der iranischen Fußball-Nationalmannschaft

Grausiger Fund am Rande des WM-Starts: In der Nähe des Trainingsplatzes der iranischen Fußball-Nationalmannschaft in Tijuana hat die mexikanische Polizei eine Leiche gefunden.
In der Nähe des Trainingsplatzes der iranischen Fußball-Nationalmannschaft in Tijuana hat die mexikanische Polizei eine Leiche gefunden. Polizisten entdeckten die verweste Leiche am Freitag im Kofferraum eines SUV mit kalifornischem Kennzeichen, der auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Caliente-Stadion in der nordmexikanischen Stadt abgestellt war. Wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, untersuchten Ermittler in weißen Schutzanzügen die Leiche, bevor sie entfernt wurde.