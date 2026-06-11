Jürgen Klopp und Thomas Müller spielen vor dem WM-Auftakt gegen Curaçao Bundestrainer. Welchen Star sie überraschend auf die Bank setzen.
Deniz Undav in die Startelf: Jürgen Klopp und Thomas Müller haben vor dem deutschen WM-Auftakt gegen Curaçao Bundestrainer gespielt und einen der größten DFB-Stars auf die Bank gesetzt. Das Duo, bei der WM als Experten-Team für MagentaTV im Einsatz, stellte vor dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika im Aztekenstadion seine deutsche Startelf vor. Dort kommt der Stürmer des VfB Stuttgart Deniz Undav statt Jamal Musiala zum Einsatz.