WM 2022 in Katar

27 Hansi Flick nominierte 26 Spieler für die WM. Foto: IMAGO/Nordphoto/Bratic

Am Donnerstag gab Bundestrainer Hansi Flick seinen endgültigen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar bekannt. Diese 26 Spieler sind dabei.















Link kopiert

Nun ist es also raus: Hansi Flick hat seinen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar bekannt gegeben. Der Bundestrainer nominierte am Donnerstag 26 Spieler für das Turnier, bei welchem die besten Mannschaften der Welt vom 20. November bis zum 18. Dezember den neuen Titelträger und Nachfolger von Frankreich suchen.

Das DFB-Team fährt mit den Neulingen Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko sowie WM-Held Mario Götze zur Weltmeisterschaft. Größte Überraschung ist England-Legionär Armel Bella Kotchap, der den Vorzug vor Routinier Mats Hummels erhielt.

Neuer führt Team als Kapitän auf das Feld

Angeführt wird der Kader für die Endrunde im Wüstenstaat von sieben Profis von Bayern München um Kapitän Manuel Neuer. Der Torhüter ist neben Thomas Müller, Götze und Matthias Ginter einer von noch vier Weltmeistern von 2014.

Neben Hummels verzichtete Flick auf EM-Entdeckung Robin Gosens. Der angeschlagene Marco Reus fehlt wie die verletzten Timo Werner und Lukas Nmecha. Auch Florian Wirtz fand nach seinem Kreuzbandriss keine Berücksichtigung. Lukas Klostermann dagegen ist nach seinem Syndesmosebandanriss dabei, sein Leipziger Kollege Benjamin Henrichs nicht.

Start am 23. November gegen Japan

Der Frankfurter Götze (30), Siegtorschütze in Rio 2014 gegen Argentinien (1:0 n.V.) feiert nach fünf Jahren Abstinenz sein Comeback in der Nationalmannschaft. Moukoko schreibt Geschichte: Der Dortmunder, der am Tag des Eröffnungsspiels seinen 18. Geburtstag feiert, wird zum jüngsten deutschen WM-Teilnehmer.

Die DFB-Elf startet am 23. November gegen Japan ins Turnier. Weitere Gegner in der Vorrundengruppe E sind Spanien und Costa Rica.

Den kompletten Kader haben wir in unserer Bildergalerie aufgelistet. Viel Spaß beim Durchklicken.