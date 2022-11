1 Esther Sedlaczek (re.) und Bastian Schweinsteiger melden sich für die ARD abends live aus Katar zum Spiel des Tages. Foto: imago/Ulrich Hufnagel

Nicht alle 64 Partien der umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sind frei empfangbar zu sehen. Eine Übersicht über die Sender und ihre Experten.















Einschalten oder nicht? Im Vorfeld der umstrittenen Fußball-WM in Katar wurde so intensiv wie nie über einen Fernsehboykott der Partien diskutiert, entsprechend spannend dürfte der Blick auf die Einschaltquoten werden. Fest steht: Die übertragenden Sender berichten mit einem großen personellen Aufwand über das Turnier – sowohl aus dem Studio in Deutschland als auch vor Ort vom Persischen Golf. Ein Überblick.

Welche Spiele sind frei empfangbar zu sehen?ARD und ZDF zeigen 48 der insgesamt 64 Spiele live. Dazu zählen in jedem Fall alle Spiele der deutschen Mannschaft, die beiden Halbfinals und das Endspiel. Die ARD zeigt die Gruppenspiele der DFB-Elf gegen Japan (23. November) und Costa Rica (1. Dezember), das ZDF das Duell mit Spanien (27. November) sowie ein mögliches Achtel- und Halbfinale mit deutscher Beteiligung. Ein Viertelfinale der deutschen Mannschaft wäre in der ARD zu sehen, die auch das Endspiel in jedem Fall überträgt.

Welche Spiele zeigt nur Magenta TV? Auf dem kostenpflichtigen Streamingkanal der Deutschen Telekom laufen alle 64 WM-Spiele live, 16 davon exklusiv. Dazu zählen zwölf Vorrundenpartien – unter anderem die acht Parallelspiele am letzten Gruppenspieltag, die nicht frei empfangbar gezeigt werden. Ausschließlich auf Magenta TV zu sehen sind außerdem zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz 3 – sofern Deutschland nicht beteiligt ist. Der günstigste Tarif, um alle WM-Spiele in dem Streamingportal verfolgen zu können, kostet zehn Euro im Monat.

Wer wird die Partien kommentieren? Erstmals sitzt für die ARD bei einer Männer-WM eine Frau am Mikrofon: Christina Graf wird in Katar neben Tom Bartels, Florian Naß und Gerd Gottlob im Einsatz sein. Das ZDF setzt auf die bekannten Stimmen von Bela Rethy, Oliver Schmidt, Claudia Neumann und Martin Schneider. Fest steht bereits, dass Rethy im ZDF das Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador kommentieren wird und Bartels in der ARD das Endspiel. Für Magenta TV sind insgesamt neun Personen im Einsatz – unter anderem Wolff-Christoph Fuß und Marco Hagemann.

Welche Experten sind im Einsatz? ARD-Moderator Alexander Bommes begrüßt im Studio neben Torhüterin Almuth Schult auch zwei Experten mit Bezug zum VfB Stuttgart: Berater Sami Khedira sowie den Ex-Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger. Abends melden sich Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger live aus Katar zum Spiel des Tages. Im ZDF führen Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer von Mainz aus durch die Sendung. Ihnen zur Seite stehen die Experten Sandro Wagner, Per Mertesacker, Christoph Kramer sowie die Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Der Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe kommt bei Regelfragen zu Wort.

Für Magenta TV meldet sich Moderator Johannes B. Kerner gemeinsam mit Ex-Profi Michael Ballack aus dem Studio in Ismaning. Dazu stoßen weitere prominente Gesichter wie der Geschäftsführer Fredi Bobic von Hertha BSC, der ehemalige Bayern-Profi Javi Martinez, die frühere Nationalspielerin Tabea Kemme – sowie eigens für das Spiel der DFB-Elf gegen Spanien Toni Kroos von Real Madrid.