1 Die Straße nach Al-Khor führt durch die Ödnis. Foto: imago/MiS

Autobahnfahren in Katar bedeutet, mehr Blitzer als Verkehrsschilder in der staubigen Landschaft zu zählen – und von den Gastgebern oft die Lichthupe zu sehen, von der unser Reporter Marco Seliger vermutet, dass sie in diesem Land offiziell in die Wagen eingebaut wird.















Link kopiert

Seit etwas mehr als einer Woche sind wir nun in der Wüste und damit jeden Tag irgendwo im Auto unterwegs, das wir meist über Autobahnen zwischen dem Wüstensand steuern. Mit unserer Vierer-Reportergruppe fahren wir wegen der Wohnlage in Al-Khor (40 Kilometer nördlich von Doha) und des täglichen Ziels (DFB-Quartier in Al-Ruwais, 60 Kilometer nördlich von Al-Khor) etwas abseits der großen Spur: Staus gibt es in Doha. In unserer Pampa gibt es nur Blitzer in der staubigen Landschaft – und Lichthupen.