Ein öffentliches WLAN stellt die Stadt zusammen mit mehreren Partnern nach dem Pilotprojekt in Schwenningen ab sofort auch in Villingen zur Verfügung. Die in Straßenlaternen untergebrachten Accesspoints eröffnen einen freien Zugang ins Internet.

Sich bei einem Kaffee in der Innenstadt im weltweiten Netz tummeln, kurz die Mails checken oder etwas in den sozialen Medien posten, das geht jetzt kostenlos und schnell in der Villinger Stadtmitte: Zusammen mit vielen Partnern hat die Stadt ein öffentliches WLAN unter dem Namen „VS-freeWifi“ eingerichtet.

In Straßenlaternen sind die Accesspoints installiert, die bald in allen vier Hauptstraßen einen freien Zugang zum Internet ermöglichen. Der Startschuss für das Projekt ist vor zwei Jahren auf dem Schwenninger Marktplatz gefallen: Inzwischen stehen drei Zugriffspunkte zur Verfügung.

Belebung der Innenstadt im Blick

Dass jetzt auch die Villinger Innenstadt ans öffentliche WLAN angeschlossen ist, ist für Oberbürgermeister Jürgen Roth ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Sei ein flächendeckendes, starkes Netzwerk doch ein entscheidender Baustein, um die Innenstädte zu beleben und ihre Attraktivität sicherzustellen, betonte er bei der Inbetriebnahme.

Mit „VS-freeWifi“ ins Netz

„Wir freuen uns, dass es geklappt hat“, erklärt denn auch Marina Stiegeler vom Netzbetreiber Stiegeler. Lange habe das Unternehmen nach einer Lösung gesucht und sie mit dem Einbau der Technik in den Straßenleuchten gefunden. Ausgestattet mit einer Datengeschwindigkeit von einem Gigabit pro Sekunde, könne jeder Nutzer 25 Megabits pro Sekunde abrufen, das reiche locker für alle normalen Anwendungen.

Acht Laternen mit Technik ausgestattet

Wer im Internet surfen wolle, müsse sich nur in das öffentliche Wlan „VS-freeWifi“ einloggen und einmalig die Geschäftsbedingungen akzeptieren, eine Registrierung sei nicht erforderlich. Acht Laternen seien nun in der Doppelstadt an das kommunale Glasfasernetz des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar angeschlossen, erläutert dessen Marketingleiter Dennis Heitzmann. In Villingen seien die Niedere und die Obere Straße sowie die Bickenstraße mit den Accesspoints ausgestattet, die Montage in der Rietstraße hätten die Stadtwerke komplett vorbereitet und für nächste Woche geplant. So sei die Villinger Innenstadt dann gut mit WLAN abgedeckt.

In Schwenningen komme das Angebot jedenfalls schon gut an, stellte Katharina Sauter, Leiterin der Stabstelle Digitalisierung der Stadt, fest. Es gebe täglich Verbindungen mit den Accesspoints. Und bei einer Bürgerbefragung sei das Thema kostenloses WLAN auf dem zweiten Platz gelandet. So sind alle Beteiligten begeistert, dass es mit dem Surfen im weltweiten Datennetz nun auch in Villingen losgehen kann.