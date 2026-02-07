Witzige Auszeichnung: Michael Keaton mit Hasty Pudding-Preis geehrt

Auch für den «Batman»-Darsteller ist diese außergewöhnliche Auszeichnung besonders. Dass er bislang noch auf eine andere warten muss, zeigte er dann auf der Bühne.
Boston - US-Schauspieler Michael Keaton ist von der Theatergruppe der ehrwürdigen Harvard-Universität als "Mann des Jahres" geehrt worden. Der 74-jährige Hollywoodstar, bekannt aus Filmen wie "Beetlejuice", "Batman", "Spotlight" und "Birdman" sowie der Serie "Dopesick", nahm den ungewöhnlichen "Hasty Pudding"-Preis in Form eines Puddingtopfes am Freitag (Ortszeit) in Cambridge (US-Bundesstaat Massachusetts) entgegen.