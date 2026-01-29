Witzemann-Reiterhof: Verwirrung um Bebauungsplan – Viele Fragen bleiben offen

Vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen prozessiert Andy Witzemann gegen die Nutzungsuntersagung des Landratsamts aus dem Jahr 2023.
Schon in den ersten Minuten vor der Verhandlung kommt es zu kuriosen Szenen. Denn digital zum Verfahren zugeschaltet hat sich nicht nur der Anwalt von Andy Witzemann, der Pferderechtsexperte Christian Schliecker, sondern auch der Kläger aus dem Straßberger Reitstall selbst. Das missfiel der Richterin Judith Fischer, da dieses Vorgehen so nicht angemeldet war. Das Ende vom Lied: Witzemann musste das digitale Feld räumen und seinem Anwalt alles überlassen.