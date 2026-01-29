Witzemann-Reiterhof: Verwirrung um Bebauungsplan – Viele Fragen bleiben offen

Schon in den ersten Minuten vor der Verhandlung kommt es zu kuriosen Szenen. Denn digital zum Verfahren zugeschaltet hat sich nicht nur der Anwalt von Andy Witzemann, der Pferderechtsexperte Christian Schliecker, sondern auch der Kläger aus dem Straßberger Reitstall selbst. Das missfiel der Richterin Judith Fischer, da dieses Vorgehen so nicht angemeldet war. Das Ende vom Lied: Witzemann musste das digitale Feld räumen und seinem Anwalt alles überlassen.​

Konkret geht es im Rechtsstreit um eine Nutzungsuntersagung, die das Landratsamt Zollernalb gegenüber Witzemann einst ausgesprochen hatte. Denn Teile der Reitanlage sowie die Erweiterung des Sandplatzes, Aufschüttungen für Zuschauer und eine Pferdelongierhalle sind wohl ohne Baugenehmigung errichtet worden. „Bisher wurde dafür keine Baugenehmigung erteilt“, erklärte die Richterin.

Und klar sei auch, dass es sich bei den Bauten um genehmigungspflichtige bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung handle. Ein weiteres Problem: Der aktuelle Bebauungsplan deckt nur Teile der Witzemann-Anlagen ab – und die außerhalb des Plans befinden sich im Außenbereich und entfalten so „bodenrechtliche Relevanz“. Privelegiert sei das Vorhaben obendrein auch nicht, da der Reitstall mit rund 60 Pferden nicht als Landwirtschaft durchgeht. „Die Bauten außerhalb sind nicht genehmigungsfähig“, stellt Fischer klar. Stehen tun sie inzwischen trotzdem, haben auch die Reitsportturniere „Winterlingen Winners“ in den Jahren 2024 und 2025 beherbergt.

Rechtsanwalt ist verwundert

Das sei doch alles kein Problem, war dann Rechtsanwalt Schliecker an der Reihe, der sich auf den Bebauungsplan „Vogelherd Süd, Erweiterung“ berief, den der Zweckverband IIG der Gemeinden Straßberg und Winterlingen schon im April 2025 per Satzungsbeschluss verabschiedete. Das hätte ihm auch Straßbergs Bürgermeister Markus Zeiser so per Telefon mitgeteilt. „Er hat mir gegenüber bestätigt, dass der Bebauungsplan in Kraft ist und auch der Flächennutzungsplan geändert.“

Doch der Teufel steckt im Detail: Zwar ist der besagte Bebauungsplan tatsächlich beschlossen, aber nicht rechtskräftig, da noch nicht veröffentlicht. Aus den Akten gehe das nicht hervor, verdeutlichte die Richterin. „Das verwundert mich jetzt sehr“, war Witzemann-Anwalt Schliecker konsterniert. Sein Vorschlag, den Straßberger Bürgermeister anzurufen, um seine Aussage abzuklären, untersagte die Richterin. Es sei schließlich „nicht Aufgabe der Gerichte, Planungen zu Ende zu denken“.

Wie weit die Planungen gediehen sind, das weiß wohl auch im Landratsamt keiner so ganz genau. Auf die Frage der Richterin nach dem Stand, sagte Bauamtsleiter Martin Ridder: „Beim Flächennutzungsplan könnte es sein, dass eine Änderung angestoßen ist.“ Und auch Richterin Fischer war der Schlingerkurs aufgefallen, das Landratsamt hatte Witzemann nämlich einst gesagt, er solle sich um den baurechtlichen Rahmen kümmern.

Es ging dann im weiteren Verlauf der mündlichen Verhandlung um E-Mails, die zwischen Straßbergs Bürgermeister Zeiser, dem Landratsamt und Witzemann gesendet wurden. Bauamtsleider Ridder schrieb etwa im Jahr 2022, dass das Tunier im Folgejahr „gerettet“ sei, erklärt die Richterin. Gleichzeitig wird ein Bußgeld gegen den Reitstall verhängt, das später aber – wohl auf Anordnung innerhalb des Landratsamtes – zurückgenommen wird. Rechtsanwalt Schliecker wollte dann noch von anderweitigen Absprachen gewusst haben: Markus Zeiser habe mit Landrat Günther Martin Pauli besprochen, dass das Landratsamt sozusagen die Füße still hält, bis es einen Bebauungsplan gibt.

Welche Absprachen gab es?

Belegbar ist das aber alles nicht, zumal Martin Ridder glaubhaft versicherte, von solch einer Absprache nichts zu wissen. In den Akten, das stellte die Richterin klar, sei ebenfalls nichts zu finden. Zwei Dinge stellten sich bei dieser Verhandlung heraus: Die Bauten sind, in Ermangelung eines rechtskräftigen Bebauungsplans, wohl großteils nicht zulässig, die Nutzungsuntersagung durch das Landratsamt also tendenziell rechtens.

Und, das die gute Nachricht für Witzemann, eine Abbruchverfügung stand und steht bisher nicht im Raum. Rechtsanwalt Schliecker kündigte am Ende aber schon mal an, man werde im Falle einer Niederlage wohl Rechtsmittel einlegen. Wie es am Ende ausging?

Unklar, Gerichtssprecher Florian Leclerc, schreibt am Mittwochnachmittag an die Redaktion: „Die Beteiligten haben den Tenor noch nicht bei der Geschäftsstelle erfragt.“ Und deshalb könne man das Ergebnis auch noch nicht kundtun.