“Witz vom Olli“ in Sulz: Von Schlägerei bis Nacktbad – so war der Witzeabend mit Oliver Gimper

Von Schlägerei bis Nacktbad – so war der Witzeabend mit Oliver Gimper

“Witz vom Olli“ in Sulz

1 Immer gut gelaunt: Olli ist der witzigste Malermeister Deutschlands. Foto: Steinmetz

Lachen ist garantiert, wenn Olli auf der Bühne steht. Er gilt als der witzigste Malermeister Deutschlands. Der Schwarzwälder Bote hat ihn zu einem Auftritt am Donnerstag nach Sulz geholt.









Olli kommt zu flotter Musik schwungvoll auf die Bühne, bestens gelaunt, animiert das Publikum zum Mitklatschen. Da ist der Kontakt gleich da, und der ist nun mal wichtig für einen Witzeerzähler. Je näher er dem Publikum ist, umso besser. In der Sulzer Stadthalle trennen den witzigen Malermeister auch nur drei Meter von der ersten Reihe. Er ist schon in Hallen mit über 3000 Besuchern aufgetreten, der kleinere Rahmen sei ihm aber lieber, erzählt er. In Sulz sind es 250 Menschen, die er zum Lachen bringt.