Witthauschule Haigerloch: Schulförderverein wendet Auflösung ab

1 Mit einem Obstkorb wurde die bisherige Schulvereinsvorsitzende Petra Becker (links) von ihrer Nachfolgerin Nadine Reiband verabschiedet. Foto: Schulförderverein

Der Förderverein der Witthauschule macht weiter – und hat eine neue Vorstandsriege und eine Nachfolgerin für die bisherige Vereinsvorsitzenden Petra Becker gefunden.









Alle Grundschule in der Gesamtstadt freuen sich über die Unterstützung durch einen Förderverein. In der Witthauschule in Haigerloch stand dieser aber fast auf der Kippe, weil Petra Becker, nach sieben Jahren als Vorsitzende des Witthauschule-Fördervereins ihr Amt abgegeben hat und über den Sommer die Frage nach einer Neubesetzung des Vorstandes immer mehr in den Vordergrund rückte.