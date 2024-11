Verursacher hatte in Albstadt noch Sommerreifen montiert

Am Donnerstagabend hat sich ein witterungsbedingter Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen in Tailfingen ereignet. Laut Polizei waren beim Verursacher noch Sommerreifen montiert.









In Tailfingen ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall gekommen. Eine 38-Jährige war gegen 18.50 Uhr mit einem Fiat auf der Hechinger Straße unterwegs und wollte laut Polizei nach links in die Buchtalstraße abbiegen. Verkehrsbedingt musste die Frau hierzu anhalten.