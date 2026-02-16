Witterung: Bahnsanierung Hamburg-Berlin dauert länger als geplant

Seit August ist die wichtige Bahnstrecke dicht. Es werden Gleise, Weichen und Oberleitungen erneuert, Bahnhöfe modernisiert und Stellwerke errichtet. Nun ist der Zeitplan Makulatur.
Berlin - Der Abschluss der umfassenden Sanierung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Aufgrund der Winterwitterung in den vergangenen Wochen sei der Fertigstellungstermin Ende April nicht zu halten, teilte die Deutsche Bahn mit. Kernproblem sei der Kabeltiefbau für die Signalanlagen, hieß es.