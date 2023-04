1 Henry Seeger lieferte gegen Ulm eine starke Partie ab. Hier behauptet er sich gegen Ulms Lamar Yarbrough. Foto: Kara

Der 25-Jährige aus Wittendorf spielt sich in der Mannschaft von Martin Braun mehr und mehr in den Fokus. Gegen den SSV Ulm stand der Angreifer, der auch noch Jugendkoordinator bei der TSG ist, zum zweiten Mal in der Regionalliga in der Startelf.









Derby und Topspiel gegen den Tabellenführer aus Ulm, über 2000 Zuschauer in der Bizerba-Arena und mittendrin im Spielgeschehen Henry Seeger. Neben Torjäger Jan Ferdinand lief er in vorderster Front auf und erhielt nach der Partie in Homburg zum zweiten Mal ein Startelf-Mandat.