1 Einem Forschungsprojekt nach kann KI Fluglotsen unterstützen. (Archivbild.) Foto: picture alliance / dpa KI soll die Effizienz im Luftverkehr steigern: Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt haben einen digitalen Fluglotsen entwickelt sowie ein Assistenzsystem für Piloten.







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Hamburg - Einem Forschungsvorhaben zufolge kann Künstliche Intelligenz (KI) Fluglotsen produktiver machen und Piloten unterstützen. "In Simulationen zeigte sich, dass menschliche und digitale Fluglotsen ihre Aufgaben effizient aufteilen können", teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit. Das Forschungszentrum hatte das vierjährige Projekt angestoßen. Die Ergebnisse wurden in Hamburg vorgestellt.