Wissenschaft erleben: Hochschule Offenburg ist nun in der Innenstadt präsent

Die Hochschule Offenburg macht die Stadt seit nunmehr 60 Jahren zu einem Ort für Innovationen. Darüber berichtet die Verwaltung in einer Mitteilung. Anlässlich dieses runden Geburtstags starten Stadt und Hochschule mit der Eröffnung einer Zukunftswerkstatt mitten in der Offenburger Innenstadt nun eine neue Kooperation.

Angesiedelt in der Steinstraße 21 wird die Zukunftswerkstatt ab sofort bis zum 14. Dezember erlebbar machen, wie Wissenschaft den Alltag jedes Einzelnen prägt, heißt es weiter. Gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft stellt die Hochschule aktuelle Forschungsprojekte und neue Entwicklungen zu den Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Gesundheit vor und lädt zum Austausch mit den Experten sowie – wo möglich – zum selbst Ausprobieren ein.

Das Angebot richtet sich an Bürger, Schulen und Unternehmen

Oberbürgermeister Marco Steffens freut sehr über diese erstmalige Präsenz der Hochschule in der Innenstadt: „Dank der Fördermittel aus dem Bundesförderprogramm ‚Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren’ können wir einen langgehegten Wunsch umsetzen und die Anmietung der Räumlichkeiten finanzieren. Mit der Zukunftswerkstatt zeigt die Hochschule, wie Gewerbeflächen auf eine innovative Weise genutzt werden können und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Stärkung der Funktionsvielfalt der Innenstadt“.

Auf rund 130 Quadratmetern bieten die wechselnden Ausstellungen und das bunte Veranstaltungsprogramm die Möglichkeit, neue Ideen, gemeinsames Lernen und Forschung an einem ungezwungenen Ort praktisch zu erleben, so die Stadt weiter. Dabei richtet sich das Angebot an alle Offenburger sowie Schulen, Initiativen, Studenten, Unternehmen, und Gewerbetreibende. Der Eintritt ist frei. Jeder der drei Monate Oktober, November und Dezember steht unter einem anderen Thema, in das die wechselnden Ausstellungen in der Zukunftswerkstatt einführen. Zusätzlich finden Workshops, Erlebnisstationen und Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien und Unternehmen statt.

Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Gesundheit im Fokus

In diesem Monat geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Beispielsweise um die Mobilität der Zukunft, die Energiewende oder das Neueste in Sachen Wassertechnologie – Themen, die derzeit viele Menschen bewegen.

Der November steht im Zeichen der Digitalisierung. Dann werden künstliche Intelligenz, Robotik und Automatisierung thematisiert. Diese verändern unseren Alltag und lösen Hoffnungen, aber auch Ängste aus, so die Stadt.

Im Dezember dreht sich dann alles um die Gesundheit: Moderne Medizintechnik wie Implantate oder Prothesen spielt dabei ebenso eine Rolle wie „Digital Health“ – also die Digitalisierung des Gesundheitswesens.

Öffnungszeiten

Die Zukunftswerkstatt hat ab sofort bis zum 14. Dezember wie folgt geöffnet: dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr. Die Veranstaltungen finden immer in der Steinstraße 21 statt.