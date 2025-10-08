Wissen, Genuss und Spiel: Erntedank-Erlebnistag auf dem Riedtalhof in Erzingen

1 Beim Erntedank-Erlebnistag war einiges geboten. Foto: Maier Zahlreiche Menschen haben auf dem Riedtalhof von Familie Schnitzler in Erzingen ein lebendiges, informatives und leckeres Erntedankfest gefeiert.







Die Veranstaltung, eingebettet in die Landesinitiativen der Gläsernen Produktion, der Erntedankwochen und der Ökoaktionswochen des Ministeriums für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz, verwandelte den Hof in einen Ort voller regionaler, kulinarischer Köstlichkeiten und landwirtschaftlicher Entdeckungen. Besonders gut an kamen die Suppen, die Familie Schnitzler mit ihren Zutaten vom eigenen Hof frisch auf die Teller brachten. Engagierte Mitglieder des Schützenvereins Erzingen bewirteten. In der „süßen Ecke“ des Festes verwöhnte der Musikverein Erzingen die Gäste mit Kaffee und Kuchen und der Kindergarten St. Josef mit frisch gebackenen Waffeln.