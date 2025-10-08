Wissen, Genuss und Spiel: Erntedank-Erlebnistag auf dem Riedtalhof in Erzingen
Beim Erntedank-Erlebnistag war einiges geboten. Foto: Maier

Zahlreiche Menschen haben auf dem Riedtalhof von Familie Schnitzler in Erzingen ein lebendiges, informatives und leckeres Erntedankfest gefeiert.

Die Veranstaltung, eingebettet in die Landesinitiativen der Gläsernen Produktion, der Erntedankwochen und der Ökoaktionswochen des Ministeriums für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz, verwandelte den Hof in einen Ort voller regionaler, kulinarischer Köstlichkeiten und landwirtschaftlicher Entdeckungen. Besonders gut an kamen die Suppen, die Familie Schnitzler mit ihren Zutaten vom eigenen Hof frisch auf die Teller brachten. Engagierte Mitglieder des Schützenvereins Erzingen bewirteten. In der „süßen Ecke“ des Festes verwöhnte der Musikverein Erzingen die Gäste mit Kaffee und Kuchen und der Kindergarten St. Josef mit frisch gebackenen Waffeln.

 

Hofführungen und Showsägen

Die Hofführungen, das Showsägen und die Erzählerin Sigrid Maute für die jungen Gäste wurden sehr gut angenommen. Mitmachaktionen wie das Kinderschminken, Bastelarbeiten und das Getreidefahrrad boten Spiel, Spaß und kreative Abwechslung.

Informativ und aufschlussreich gestalteten sich die Gespräche mit den Vertretern des Kreisbauernverbands und des Landwirtschaftsamts. Am Naturlandstand konnten Besuchende Wissenswertes über biologisch angebaute Lebensmittel und das Biosiegel erfahren. Ein Imker beantwortete Fragen zu Bienen und Honig.

 