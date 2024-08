Wissen erwandern in Nagold: Hier wird der Bach zu einem echten Erlebnis

Durch Wiesen, Wälder und an Gewässern entlang auf Erlebnistour und dabei noch einen Blick in die wundersamen Zusammenhänge der Natur werfen? In der Serie „Wissen erwandern“ testen wir Lehrpfade rund um Nagold. Mit dem Bachlehrpfad Iselshausen startet die Serie. Immer mit dabei: Eine umfangreiche Bildergalerie.