Wisoch bei Oberndorf: Gemeinderäte widersprechen Windpark-Kritikern und stellen Fakten klar

Nach den jüngsten Leserbriefen gegen den geplanten Windpark im Wisoch melden sich jetzt drei Oberndorfer Fraktionsvorsitzende mit einer Klarstellung zu Wort.
Sie wollten damit einige Punkte klarstellen, teilen die drei Fraktionssprecher mit. „Die Behauptung, das gesamte Projekt würde scheitern, wenn zwei geplante Anlagen auf städtischen Flächen verhindert würden, ist unzutreffend. Der Projektierer kann jederzeit auf Flächen privater Eigentümer oder staatliche Flächen ausweichen. Wer glaubt, das Projekt auf diese Weise stoppen zu können, verkennt die tatsächlichen Rahmenbedingungen“, heißt es in dem Statement von Dieter Rinker (FWV), Wolfgang Hauser (CDU) und Ruth Hunds (SPD).