Wirtshausfasnet in Schramberg: Politik, Pointen und Plätzchen

Acht bewährte Gruppen hatten sich angekündigt und zogen nacheinander durch acht Gasthäuser. Im „Roma“ machten die Elfer-Frauen den Anfang, grandios als Straußenvögel kostümiert, und füllten die leere Stadtkasse mit goldenen Eier. Dann animierten 30 Stadtmusiker mit wilden Rhythmen zum Mitsingen und Tanzen am Tisch, die super Stimmung weiter anheizend.