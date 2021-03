Wirtschaftswandel in Villingen-Schwenningen

1 In der Käsgass’ gab es einst den Herrensalon von Peregryn Haur, zu dem später Josef Huth dazu kam. Foto: Bräun Foto: Schwarzwälder Bote

Wirtschaftswandel: Salon für Herren und Damen von Peregryn Haur und Josef Huth sowie das Parfümeriemagazin von Hans Lochar

Von Bärten und Koteletten über Zöpfe und Fön-Wellen bis hin zu Seifen und Make-up: In der einstigen Käsgass in Villingen wurde im Laufe der Jahre so einiges angeboten, was Frau und Mann schön machen sollte.

VS-Villingen. Mit den Aufbaujahren nach 1945 wurden einige der alten und auch neuen Firmen zu den stadtbekannten vor Ort und in der Region. Sie boten Arbeitsplätze, ihre Waren und ihre Dienste an oder änderten den Produktionsstandort. Es wechselten die Inhaber, man bewarb die Firma und ihre Produkte.

In einem hochwertigen Buch-Kollektiv stellten sich Firmeninhaber 1964/65 vor, benannten ihre Leistung und ihre Belegschaft – selbst finanziert, knapp und präzise. Villingens einstiger OB Severin Kern benannte das Werk als "Kultur- und Wirtschaftschronik" der Boom-Jahre und als "Urkunde und Kunstwerk". Ein "Goldenes Buch", editiert vom Bühn-Verlag in München, mit historischem Blick auf 1000 Jahre Stadtgeschichte durch den Historiker Paul Revellio (1886 bis 1966), mit Porträts einzelner Inhaber, mit Villinger Motiven und mit ehemaligen Betriebsgebäuden, gezeichnet von Gyorgy Jancovics aus München.

In der heutigen Folge geht es "Vom Salon Haur zu ­Lochars Seifen". Als Peregryn Haur 1898 seinen Herrensalon in der vorderen Brunnenstraße eröffnete, die einst Käsgass‘ genannt wurde, liebten er und seine männliche Kundschaft Bärte, Schnurrbärte und Koteletten, und es waren alle wohl männlich eitel genug wie die heutigen Hipster.

Mit Wachs und Öl, dem Makasar-Öl jener Zeit aus Kokos- und Palmöl und aus der Blüte der asiatischen Ylany-Ylany-Blume, sowie mit Bartbinden für die Nacht sicherten sich die Mannsbilder bis in die 20er-Jahre ihre Pracht und ihre Schönheit.

Als Jahre später Josef Huth 1926 Haurs Partner wurde, öffneten beide den Salon auch für die Villinger Damenwelt. Eine Zeit der Zöpfe, der ersten Fön-Wellen, der Haar-Kränze und schließlich auch der Bubi-Köpfe.

Über Jahrzehnte gehörte der Damen- und Herren-Salon von Haur & Huth zu den lokalen Friseuren, bis 1955 Hans Lochar aus Wanne-Eickel nach Villingen zog. Er änderte 1959 den bisherigen Handwerksbetrieb für Haarschnitt, Rasuren und Frisuren in der Brunnenstraße zunächst zu einem Einzelhandelsgeschäft mit einem breiten Sortiment an Körper-, Haushalts- und Wohnungspflege.

Laden auch in St. Georgen

Der Zuspruch der Kunden war hoch, sodass man 1962 auch in St. Georgen repräsentativ einen Laden eröffnete. Da lag es nahe, der Firma mit "Parfümerie- und Seifenmagazin" einen attraktiveren Namen zu geben.

Noch bevor Sohn Hans-Ulrich in jenen Jahren seine Lehre als Kaufmann mit Berufsschulabschluss absolviert hatte, zog man 1964 von der Brunnenstraße in die obere Färberstraße, gleich beim Webergässle, wo das einstige Ladenlokal in guter Lauflage später dem Neubau des Drogeriemarktes Platz machen musste.

Junger Kosmetik-Kenner

Sohn Hans-Ulrich war ab 1965 in beiden Geschäften tätig und übernahm diese 1979 als Inhaber. Der junge Kosmetik-Kenner ließ sich zu weiblicher Schönheit vielfach in allen Neuheiten schulen und wurde so zum Spezialisten für Make-up und Körperpflege-Produkte.

Ab 1990 bis 2014 wechselte das Interesse von Hans-Ulrich und Frau Ute zu "Ilo-Damen-Mode", einem Fachgeschäft für Oberbekleidung, das zuvor Utes Schwiegermutter in der Färberstraße führte, mit dem man sich schließlich in derselben Branche an den Standort Bad Dürrheim orientierte.

Seinen 70. Geburtstag feierte Hans-Ulrich Lochar 2016, wobei beste Gelegenheit war, sich auch an sein Fußball-Leben zu erinnern, während dessen er auch den A-Trainer-Schein ablegte und sich im neuen Heimatort stark auch für den FC Hochemmingen engagierte.